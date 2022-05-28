«Жители могут вздохнуть спокойно». Кадыров заявил о взятии Северодонецка под контроль российских войск

Российские военные полностью освободили Северодонецк в ЛНР от украинских националистов. Город теперь находится под контролем войск России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он назвал блестящим результат, которого удалось добиться российским военнослужащим. По словам главы республики, изначально город планировали освободить за неделю. Потом срок сократили до трех дней, но в итоге задачу выполнили за три часа.

«Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом», — отметил Кадыров.

Он поздравил всех с прекрасным результатом и искренне поблагодарил всех бойцов, выполнявших поставленную задачу.