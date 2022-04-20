ВСУ покидают так называемый северодонецкий треугольник — район Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. Об этом «Луганскинформцентру» рассказал один из военнослужащих, который находится в зоне боевых действий вблизи Рубежного.

«Очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник. <…> Дальше их ждет, естественно, много „сюрпризов“ в других местах, и они об этом знают, поэтому, думаю, будет дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил», — отметил военнослужащий.

Он выразил надежду на то, что «будет как в Кременной — они просто ушли, и все».

Кременная перешла под контроль Народной милиции Луганской Народной Республики 19 апреля. Уходя, украинские националисты собирались взорвать мост, однако саперы ЛНР предотвратили диверсию.

НМ ЛНР при поддержке ВС РФ постепенно развивает наступление в районе 29-го опорного пункта украинских силовиков. Из-за серьезных укреплений ВСУ их будет тяжело выбить «с наскока», однако продвижение продолжается, рассказал ранее сотрудник пресс-службы оборонного ведомства республики Дмитрий Медведев.