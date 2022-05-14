Завод «Заря» освободили от украинских националистов в Рубежном

Российские военные освободили от украинских националистов химический завод «Заря» в городе Рубежное. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Одним из ярчайших результатов бойцов спецподразделений „Ахмат“, достигнутых совместно с военнослужащими ЛНР, является захват химзавода „Заря“. Его промышленная зона имеет протяженность несколько километров в длину и ширину. Многие говорили, что завод „Заря“ — это второй „Азовсталь“ и нашим бойцам так легко его не взять», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что националисты действительно потратили большое количество сил и средств на укрепление обороны завода. В этом им помогали специалисты и наемники из Америки и Польши. Несмотря на проведенную работу, им это не помогло. От стремительного наступления бойцов России и ЛНР оборона завода претерпела полный коллапс.

«Единственной заботой наших военнослужащих осталась очистка территории предприятия от многочисленных трупов наемников, нациков и бандеровцев. Но для украинских властей обилие жертв среди собственного народа — это всего лишь повод, чтобы получить и распилить очередной транш помощи от Запада и Европы», — отметил глава Чечни.

По его словам, российская сторона поняла политику киевского режима еще в начале спецоперации, а украинцы никак не хотят этого сделать.