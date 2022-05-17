Более 10 тысяч солдат ВСУ оказались в котле под Северодонецком и Лисичанском

Группировка из 15-16 тысяч украинских военных наемников остается под Северодонецком и Лисичанском в ЛНР, они хотят запугать мирных жителей и уничтожить гражданскую инфраструктуру. Такое заявление сделал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Тысяч 15-16 в полном объеме будет», — ответил Киселев на вопрос ведущего Первого канала о том, как много сил противника остается в районах Лисичанска и Северодонецка в ЛНР.

Он отметил, что главная цель группировки — уничтожить гражданскую инфраструктуру.

«Самая основная задача — уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения. <…> Снести как можно больше, нанести вред и все это бремя (восстановления — прим. ред.) возложить потом на Российскую Федерацию — вот это их задача», — добавил Киселев.

Он предположил, что украинские силы хотят запугать таким образом мирное население, чтобы люди жили в страхе многие годы. По его словам, войскам приказали не отходить от позиций. Киселев напомнил, что то же было и в момент взятия пленных в Рубежном.

«Они сказали, что неоднократно обращались к командованию, им запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», — подчеркнул он.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является защита людей, восемь лет подвергающихся издевательствам, геноциду со стороны властей Украины.