Силы ЛНР взяли под контроль треть Северодонецка

Треть Северодонецка в настоящее время находится под контролем сил ЛНР. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава республики Леонид Пасечник.

«Можно уже говорить, что треть города под нашим контролем», — отметил он.

Пасечник пояснил, что бои идут в городской застройке, в связи с чем наступление проходит не так быстро, как ему хотелось бы. Однако наступающие хотят «максимально сохранить инфраструктуру города», заявил Пасченик. При этом он указал, что ВСУ преследует «противоположные цели».

«Сейчас наша основная задача — освободить Северодонецк и Лисичанск. На этих направлениях, по данным военных, группировка украинских войск насчитывает порядка 10 тысяч человек», — добавил он.

Подразделения Народной милиции ЛНР с начала марта ведут наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска. Вооруженные силы Украины организовали глубокоэшелонированную оборону городов, в связи с чем задача по их освобождению затрудняется. Кроме того, в регионе расположены несколько крупных химических предприятий.