Украинские националисты заминировали химический завод «Заря» в населенном пункте Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Саперы смогли заблокировать сигнал, которым нацисты планировали дистанционно взорвать завод, сообщило ведомство.

«Хранящиеся на заводе 49 тонн тротила могли бы создать глобальную техногенную катастрофу, так как рядом находятся составы с паранитротолуолом, аммиаком, серной и азотной кислотой, бензолом и другими опасными веществами», — говорится в заявлении НМ ЛНР.

Благодаря грамотной работе подразделения инженерно-саперных войск сумели обезвредить точки взрыва. В настоящее время объект полностью безопасен для окружающей среды и людей.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении «Зари» от националистов. Он сравнил масштаб завода в Рубежном с металлургическим комплексом «Азовсталь» в Мариуполе.