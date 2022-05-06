Северодонецк может повторить судьбу «Азовстали»

Власти Украины осознают бедственное положение и невозможность вернуть Донбасс. В связи с этим они могут попытаться повторить сценарий «Азовстали» на еще одном промышленном предприятии региона. Такого мнения придерживается военкор Денис Григорюк.

«360» удалось связаться с журналистом и узнать его мнение о происходящем в Донбассе, отношении к спецоперации России, а также о дальнейшем будущем Украины.

Источник фото: «ВКонтакте»

Далее — прямая речь.

Между войной и миром

В Донбассе многие жители, в том числе и я, события, произошедшие 21 февраля (признание Россией республик Донбасса — прим. ред.), восприняли как день начала освобождения. Долгие восемь лет мы жили в подвешенном состоянии между войной и миром. Но 24 февраля начался процесс завершения боевых действий. К сожалению, долгие попытки мирного урегулирования конфликта в Донбассе не дали положительных результатов. ВСУ и бандформирования Украины, вроде нацистов из «Азова»* или «Правого сектора»**, продолжали обстрелы, занимали «серую зону» и готовились к военному разрешению вопроса ЛДНР. Украинские власти особо не скрывали намерений, поэтому превентивные меры — спецоперация России — были вынужденными. В Донбассе именно так восприняли это.

Источник фото: Денис Григорюк

Утром 24 февраля я вместе с группой журналистов отправился к руинам Донецкого аэропорта. В 400 метрах от разрушенной воздушной гавани столицы ДНР проживает мужчина, шахтер на пенсии. Он рассказал, что воспринял этот день как праздник, так как теперь не по его дому бьют, а идет освобождение территории Донбасса от оккупации ВСУ.

Трупы под открытым небом

За это время многое изменилось. К примеру, были освобождены южные населенные пункты ДНР. В том числе и два крупных города — Волноваха и Мариуполь. К сожалению, за это многие защитники республики отдали свои жизни, погибло много мирных жителей, но я повторюсь, что эта мера была вынужденной.

В противном случае ВСУ пошли бы в наступление на ДНР и ЛНР, и тогда наши города были бы уничтожены, а контроль бы перешел к нацистскому режиму

Впервые в Мариуполь попал в середине марта, в разгар боевых действий. Город еще не был под контролем ни одной из сторон. Бои шли за каждый дом и улицу. Обстрелы были повсеместны. Под открытым небом лежали трупы мирных жителей. Мариупольцы прятались в подвальных помещениях домов без еды, воды и каких-либо других благ цивилизации.

В составе группы журналистов я попал под обстрел нацистов из «Азова»*. Нас заметили так называемые глаза — наблюдатели. Они скорректировали огонь минометного расчета. К счастью, удалось избежать потерь, так как журналисты адекватно среагировали и вовремя упали, что и спасло жизни многих корреспондентов.

Источник фото: Денис Григорюк

Большая часть города разрушена. Какие-то здания уничтожены подчистую, отдельные строения пострадали меньше. Есть районы Мариуполя, которые пострадали в меньшей степени, но это редкое явление.

Попытка создать форпост

В ДНР настроены на освобождение всей территории Донбасса, на которой проходил референдум 11 мая, а это — Донецкая и Луганская области. Многое будет зависеть от того, как себя будут вести ВСУ. Уже сейчас известно, что боевики украинской армии готовят судьбу «Азовстали» еще одному промышленному предприятию, но уже в Северодонецке.

Это своеобразная тактика украинских военных — занять какой-либо завод, оборудовать из него некий форпост и из него вести обстрелы, в том числе и по частям города, которые еще находятся под их контролем

Это так называемая тактика «выжженной земли». Проще говоря, можно процитировать классика: «Не доставайся же ты никому». В Киеве понимают, что Донбасс удержать они не смогут, поэтому его нужно уничтожить, чтобы нашей стороне приходилось потратить много ресурсов и времени на восстановление региона.

Территория хаоса

Будущее этих территорий также будет зависеть от геополитической обстановки в мире. Очень много факторов, которые нужно учесть. В том числе участие западных стран в конфликте. Пока они только накачивают киевский режим оружием и отдельные западные наемники принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Пока нельзя сказать, что Запад является стороной конфликта. Но все может измениться, и это также повлияет на то, в каких границах останется Украина и останется ли она вообще.

Очевидно, что киевский режим намерен распространить хаос боевых действий на территорию России, но сделать это крайне сложно.

Украина прямо сейчас — это территория хаоса, и он распространяется за пределы этого государства

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.