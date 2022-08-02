Раскол СБУ может оказаться спектаклем. Его ставят, чтобы заморочить России голову

В Службе безопасности Украины назрел конфликт между «старой гвардией» и «молодой кровью». Сотрудники ведомства обвиняют друг друга в некомпетентности и разглашении государственных тайн. Однако эксперты считают, что громкий скандал может оказаться лишь частью политической игры, затеянной специально для России. Постановку помогают осуществить специалисты западных спецслужб.

Раскол в СБУ

В Службе безопасности Украины отмечают раскол между сотрудниками. Ссора идет между теми, кто сбежал с освобожденных Россией территорий, и новым поколением, воспитанным в духе «революции» на Майдане 2014 года. Среди украинских «безопасников» растет напряженность и подозрительность, старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Им вменяют небрежное отношение к государственной тайне, потерянные служебные документы и тот факт, что часть агентов стала работать на противника.

В середине июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Также было анонсировано массовое увольнение сотрудников службы безопасности. Кроме того, украинские политики публично признали, что российские военные настолько быстро захватили офисы спецслужбы, что смогли забрать секретные документы. В числе прочего это сведения о слежке за деятельностью греческих культурных центров и консульства Греции в Мариуполе.

Недавно у СБУ случилось несколько крупных провалов. Сначала украинцы пытались подкупить российских военных пилотов: за угнанный боевой самолет ВВС РФ обещали пару миллионов долларов и гражданство ЕС. Однако контрразведка России мастерски переиграла противника, вскрыв цепочку шпионов и их помощников, а также получила важные сведения для СВО. Позже в Липецке задержали троих граждан Украины, которые хотели устроить взрыв на автостанции.

Приманка для разведки

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, беседуя с «360», отметил, что протокол работы с документами любой службы безопасности очень строгий. Если сотрудники СБУ понимали, что не могут их сохранить или вывезти, данные можно было сжечь. Поэтому оставленные секретные сведения, скорее всего, вовсе не разгильдяйство — их оставили намеренно. Поэтому к ним нужно относиться довольно критично.

«Бывает так, что под видом якобы случайно оставленных документов на самом деле даются какие-то ложные сведения. Не стоит все принимать за чистую монету, в особенности сейчас. То же и по поводу раскола в СБУ: к этой информации нужно относиться очень осторожно. Идет информационная война. Службы Украины находятся под влиянием, контролем и даже непосредственным управлением Соединенных Штатов Америки, прежде всего — Центрального разведывательного управления», — напомнил Перенджиев.

Он добавил, что любая непроверенная информация враждебной стороны, даже основанная на реальных событиях, может оказаться ловушкой. Есть какой-то раскол — можно на нем сыграть, например, попытаться выманить сотрудников российской службы внешней разведки. Очень уж настораживает тот факт, что о внутренних конфликтах в СБУ говорят публично. Обычно в таких ведомствах подобные скандалы пытаются скрыть.

С украинской стороны часто звучит информация, которая в свете СВО выглядит абсурдной или уж слишком противоречивой. Например, это анонсирование контрнаступления. Ну кто же во время боевых действий разглашает такие сведения? Можно представить, чтобы немцы заявляли, например, о контрнаступлении под Харьковом? Поэтому подобные заявления украинской стороны тоже явная информационно-политическая игра Александр Перенджиев доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Перенджиев также отметил, что наравне с ВСУ России противостоят не только американцы и натовцы, но и артисты в лице того же Владимира Зеленского и советника офиса президента Алексея Арестовича. Они оба любят публичность, находиться в центре внимания и показывать себя великими полководцами. Не даром в соцсетях часто вытаскивают из архивов фотографии украинского президента в образе Наполеона. Все эти лицедеи продолжают играть роли, только уже на государственных должностях.

Источник фото: youtube.com

Все спецслужбы в чем-то похожи: у них есть контрразведка, они занимаются вопросами безопасности. Однако после 2014 года Служба безопасности Украины стала придатком политической системы, охранительницей националистической и неонацистской идеологии, подчеркнул военный эксперт. И тот, кто выступает против нацизма, становится для СБУ государственным преступником. Всех, кто против, рассматривают как потенциальную угрозу государственной и национальной безопасности.

Охота за несогласными и торговля лекарствами

С начала спецоперации РФ на Украине основная работа СБУ чаще всего стала сводиться к охоте за собственными гражданами. Так, на днях во Львове был задержан Дмитрий Городецкий. Блогера возмутило негативное отношение к русскому языку, и он публично заявил, что половина страны русскоязычная. В ответ президент местного футбольного клуба обвинил Городецкого в пропаганде русского мира и нетрадиционной сексуальной ориентации, а также пообещал 10 тысяч гривен за адрес блогера. Деньги кому-то понадобились — неугодного поймали и передали СБУ.

Впрочем, иногда СБУ не ждет, а в прямом смысле идет навстречу гражданам. Например, в Сумской области провели рейды по квартирам и домам украинцев, писал Telegram-канал Сolonelcassad. Проверяли мобильные телефоны на наличие контактов с Россией, уточняли дружественные и родственные связи с россиянами. Всех, у кого нашли «запрещенку», увозили в неизвестном направлении. Аналогичные проверки обещали в Николаеве. При этом за доносы на нелояльных граждан пообещали платить 100 долларов.

Многие уверены, что СБУ причастна к торговле гуманитарной помощью, которую присылают заграничные волонтеры. Британская газета The Telegraph писала, что на Украину прибывает от 4000 до 4500 тонн гуманитарной помощи в день. При этом за поставками нет никакого контроля и львиная часть медпрепаратов либо испаряется, либо оказывается на прилавках аптек. Однако громких судебных процессов над ворами нет, мало того — те, кто знает правду, стараются промолчать, чтобы избежать неприятностей.