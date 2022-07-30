Кадры решают все. Украинские диверсанты показали уровень непрофессионализма СБУ

В Липецке задержали украинцев, которые хотели устроить взрыв на автостанции. Глава ячейки террористов оказался неоднократно судим за педофилию. По мнению кадровых разведчиков, использовать такие людей для диверсий абсолютно непрофессионально. Спецслужбы Украины показали удивительно низкий уровень работы. Это результат того, что СБУ уже довольно давно обслуживает только политиков, а не заботится о безопасности своей страны.

ФСБ пресекла теракт в Липецке

Сотрудники ФСБ обезвредили диверсионно-разведывательную группу украинской националистической партии «Правый сектор»*. Преступники действовали под патронажем Службы безопасности Украины и прошли подготовку в центре подготовки ВСУ «Десна» у иностранных инструкторов, которые обучали их совершать диверсии в тылу противника. На автостанции «Сокол» в Липецке они собирались взорвать самодельную бомбу большой мощности — по словам экспертов, радиус действия СВУ мог достичь полукилометра.

Все трое диверсантов — граждане Украины: ранее неоднократно судимый за педофилию 34-летний мужчина и две женщины 36 и 44 лет. После ареста главарь группы сразу начал давать признательные показания. Он рассказал, где находятся лесные тайники. Там следователи нашли части самодельного взрывного устройства, тротиловые шашки, электродетонатор, а также гвозди и шурупы, которые должны были стать поражающим элементом бомбы.

Задержанный украинец также успел рассказать, что группа специально оставляла пустые сумки и пакеты в подходящих людных местах — на вокзалах и остановках городского транспорта, — чтобы проверить бдительность людей и полиции. В телефонах задержанных нашли переписку, подтверждавшую намерения преступников. ФСБ России возбудила уголовные дела о подготовке террористического акта, участии в экстремистской организации и незаконном обращении взрывчатых устройств. Следствие продолжается.

Террористам опасно вербовать местных жителей

Даже у опытных профессионалов нет универсального рецепта по выявлению террористов или диверсантов. Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов в разговоре с «360» пояснил, что каждый раз работа специалистов ФСБ уникальна и раскрытие засланной иностранной группы вредителей зависит от многих обстоятельств.

Иногда приходится пользоваться агентурными данными, и очень часто они являются основанием для задержания. А иногда, по словам Михайлова, помогают бдительные соотечественники: люди обращают внимание на необычное поведение, какие-то странные атрибуты у человека либо на его высказывания. Так подозрительные граждане попадают в зону внимания компетентных органов. Для заказчиков преступлений искать исполнителей на месте — больший риск, чем переправить за рубеж группу террористов.

«Они не вербуют граждан в России, потому что это сложно. Как это делать — через интернет? Но это абсолютно открытое пространство, и подобного рода действия обязательно заметят. Кроме того, когда человек пытается каким-то образом дистанционно, виртуально приобретать себе источники информации или союзников, не факт, что общение с человеком, на которого они положили глаз, будет проходить без контроля спецслужб», — рассказал генерал-майор.

В СБУ кончились профессионалы

Михайлов отметил, что сегодня перевести человека через границу не такая уж большая проблема. Диверсанты, как правило, не переползают на животе контрольно-следовую полосу, а пересекают кордоны в потоке беженцев. Даже человек, отбывавший наказание за уголовное преступление, вполне может остаться незамеченным среди толпы. Да и пограничникам он предъявляет только свой паспорт, а не справку о судимости.

Источник фото: РИА «Новости»

«Однако и тут для преступников есть определенные риски. Нередко вот в этом потоке беженцев они привлекают внимание самих переселенцев. Люди, которые не имеют каких-то корыстных планов нанесения ущерба России, вполне могли заметить неадекватность диверсантов и рассказать о своих наблюдениях кому-то из правоохранительных органов», — сказал генерал-майор.

Тот факт, что СБУ привлекла ранее судимого мужчину, свидетельствует, что украинская Служба безопасности исчерпала свои ресурсы, подчеркнул Михайлов. Это не шпионы — разведывательная деятельность все-таки более тонкий инструмент. Для диверсий используют отребье с криминальным прошлым. Возможно, им дают гарантию погашения судимости или изменения ее статуса. При этом умом преступники явно не блистали — у них нашли гаджеты с перепиской, которая стала еще одним вещественными доказательствами обвинения.

«Они даже не думали, что их кто-то разоблачит. Вот такой сегодня уровень спецслужб Украины. То они летчиков по переписке вербуют, то отправляют через границу рядовых-необученных. В таких делах все зависит от степени оперативного мастерства, однако у Украины его явно маловато. СБУ — это политизированная структура, там работают люди, верные политическому руководству страны. За последние 30 лет в их стране прошла очень мощная селекция, и профессионалов практически не осталось», — отметил генерал-майор.

*«Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.