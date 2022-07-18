Зеленский заявил о массовом увольнении сотрудников СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовое увольнение сотрудников СБУ. Работу потеряют специалисты разных уровней и направлений.

Украинский лидер заявил о кадровых чистках в очередном видеообращении, указав на важность события.

«Происходит кадровая ревизия Службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы», — пояснил Зеленский.

Ранее он внес в Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности руководителя СБУ. Его рассмотрят на ближайшем заседании. Зеленский уже отстранил друга детства и занимавшую пост генпрокурора Украины Ирину Венедиктову от их обязанностей.