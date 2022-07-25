Родина не продается. Украинские спецслужбы потерпели фиаско, вербуя российских пилотов

Украина пыталась подкупить российских военных пилотов, чтобы те угнали боевые самолеты ВВС РФ. Взамен сулили миллионы долларов и гражданство ЕС. Возможно, СБУ интересовала система «свой — чужой», которой оборудованы все борты России. Однако познакомиться ни с ней, ни с другими техническими особенностями не вышло: контрразведка РФ мастерски переиграла противника, вскрыв цепочку шпионов и их помощников, а также получила важные сведения для СВО.

Спецслужбы Украины не смогли купить пилотов ВВС РФ

Федеральная служба безопасности России пресекла попытку завербовать российских летчиков. Сотрудники украинской военной разведки предлагали пилотам угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ и перелететь на один из контролируемых ВСУ аэродромов. За предательство обещали до двух миллионов долларов США и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза и для самого военного, и для всех членов его семьи, которые решатся бежать за границу.

В ходе оперативной игры российские контрразведчики смогли филигранно провести операцию: установили всех задействованных сотрудников украинских спецслужб, а также их пособников. Кроме того, удалось получить сведения, которые помогли Вооруженным силам России нанести сокрушительные удары по ряду украинских военных объектов.

Летчикам украинская сторона пояснила, что действует «от имени политического руководства страны». Однако уже известно, что операция по угону российских военных самолетов проводилась при поддержке западных, в первую очередь британских, спецслужб.

СБУ действует по западной указке

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» уточнил, что операция по угону российских военных самолетов разрабатывалась вовсе не эсбэушниками, а непосредственно MI6, секретной разведывательной службой МИД Великобритании. Кроме того, в операции участвовал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев (признан в России иноагентом) — публичная фигура, которая прочно ассоциируется с британской разведкой.

Спецслужбы Украины выступали здесь исключительно в роли исполнителей, а не организаторов этой операции. СБУ уже давно не самостоятельна: сама они не ведет разведывательной и контрразведывательной деятельности. По сути, превратились в низкосортный филиал западных спецслужб. Поэтому все операции украинцев находятся исключительно в прерогативе исполнения MI6, ЦРУ или других подобных структур, которые существуют на Западе Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики.

Источник фото: wikipedia.org

По его словам, очередной провал представителей СБУ говорит о том, что их профессионализм уходит. Пока неясно, как российским спецслужбам удалось вскрыть вражеские шпионские сети, — ФСБ не раскрывает методов своей работы, это государственная тайна. Каждая подобная операция уникальна, в каждой вырабатываются какие-то свои собственные подходы и методики. Позже наверняка появятся подробности этой истории, которые можно будет обнародовать.

«Украинская сторона нередко пытается переманить на свою сторону россиян, таких фактов достаточно много. Они присутствуют и с нашей стороны. Нужно понимать, что любая армия идет той дорогой, которую протаптывает ей разведка. Конечно, все спецслужбы стараются вербовать для своих целей интересующих их людей: военных, должностные лица или политические фигуры. Это естественный процесс, его не отменить», — сказал Орлов.

На самолетах РФ стоит уникальный маячок «свой — чужой»

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал, что угоны военных самолетов иногда действительно случаются. Он напомнил о прецеденте времен СССР: осенью 1976 года старший лейтенант ВВС летчик Виктор Беленко угнал из Дальневосточного военного округа в Японию новый и, разумеется, секретный истребитель МиГ-25П. Сейчас украинцев интересовали самолеты Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. Причем последний они никак не смоги бы угнать.

Источник фото: wikipedia.org

Дело в том, что Ту-22МЗ — это тоже сверхсекретная техника, новейшая, модернизированная. Над Украиной этот самолет не летает. Не знаю, чем мог заинтересовать Су-24: машина старая, у них есть такие же, разве что понадобились какие-то модернизированные блоки. Су-34 — относительно новый, оснащен современной секретной техникой. Что интересно, во всех этих самолетах стоит система радиоопознавания „свой — чужой“ Дмитрий Дрозденко заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества».

Он уточнил, что ее появлением отечественная авиация обязана как раз беглецу Беленко. Когда он угнал МиГ-25П, американцы не смогли скопировать «начинку» истребителя-перехватчика, а вот внешность машины — вполне. Чтобы избежать появления неприятельского борта, внешне похожего на свой, во всех советских самолетах и в самолетах стран соцлагеря появился такой определительный блок с кодировкой, по которой другие пилоты и системы ПВО могут распознать свою машину.

Источник фото: wikipedia.org

Российский летчик на предательство не способен

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отметил, что подобную операцию — подкуп военных летчиков и угон боевого самолета — было невозможно организовать «с наскока», причем в любой стране мира. Для этого должны быть большие оперативные заделы и многолетняя работа разведки, чего у украинской стороны, конечно, не было. Скорее всего, идея появилась буквально несколько месяцев назад. Однако подобные вопросы не решаются так быстро.

«Они абсолютно оторваны от реального времени: не знают ни политической, ни экономической обстановки внутри нашего государства. Не знают состояния морально-политического духа в армии, в том числе в ВВС РФ. А все это нужно анализировать, сопоставлять. Кроме того, сегодня уровень патриотизма очень высок, и не только в вооруженных силах, но и у простых людей нашей страны. Они высоко оценивают состояние дел в нашем государстве. и понятно, что на таком фоне просто по определению не может быть предательства», — подчеркнул Попов.

Он добавил, что в любом случае угнать самолет было бы затруднительно. Во-первых, боевые задачи выполняются, как правило, парой или четверками самолетов, одиночно практически никто не летает. Это делается из соображений тактики и боевой эффективности — преодоление ПВО и обеспечение надежности выполнения той или иной задачи зависит уже не от одного самолета, а от боевой группы.

Наши летчики не могут пойти на предательство. Им не позволит воспитание, гордость, принадлежность к флагу России, к Минобороны, к нашей российской истории. Я говорю это не для красного словца, это именно изнутри — физически невозможно. Воспитаны по-другому. И я говорю не только о своем поколении, но и о молодежи. Да, были случаи, тот же Беленко, но это единицы. Но его начали „вести“ иностранные спецслужбы еще курсантом. К тому же, как в народе говорят, в семье не без урода Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ.

По его словам, у диверсанта, каким-то чудом проникшего на военный аэродром, также не вышло бы захватить самолет, поднять в воздух и увести за границу. Каждый борт закрывается в определенном порядке, на колесах шасси стоят блокирующие колодки со специальными замками. Кроме того, есть постоянная охрана объектов.