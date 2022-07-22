СМИ сообщили о планах СБУ устроить в Николаеве зачистки нелояльных украинским властям граждан

Служба безопасности Украины планирует провести зачистки украинцев, которые нелояльно относятся к действующей в стране власти. Они также коснутся людей, имеющих связи с Россией. Об этом российские силовики со ссылкой на источники в СБУ сообщили РИА «Новости».

«По сведениям, полученным от источников в СБУ, в ближайшие десять дней в Николаеве готовятся масштабные зачистки гражданского населения от нелояльных Украине жителей. Для осуществления этой цели из Киева и Западных областей Украины уже прибыло усиление — больше 50 сотрудников СБУ», — заявил собеседник агентства.

Источники в СБУ предупредили, что планируются рейды по домам, а также патрули на улицах. У людей будут проверять мобильные телефоны, смотреть исходящие звонки, наличие контактов с Россией, проверять дружественные и родственные связи. За доносы на знакомых и родных пообещали платить 100 долларов.

«Задержанных же, как говорят наши источники, планируется направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки силами СБУ», — сообщил представитель российских силовых структур.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целями являются освобождение Донбасса и создание условий, которые будут гарантировать безопасность самой РФ.