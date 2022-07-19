СБУ уличили в слежке за работой консульства Греции в Мариуполе
Штаб теробороны ДНР сообщил о слежке СБУ за работой консульства Греции в Мариуполе
Сотрудники Службы безопасности Украины вели слежку за деятельностью греческих культурных центров и консульства Греции в Мариуполе. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Оперативники СБУ контролировали передвижения представителей консульства и вели прослушку.
«Все это делалось с нарушением неприкосновенности частной жизни и прав человека. К этим провокациям привлекались граждане Греции в Донбассе. Их жизнь и свобода оказались под угрозой», — сообщили в штабе территориальной обороны.
Помимо этого, штаб опубликовал видеоматериал, на котором женщина сообщила, что последние два года работала сотрудником оперативно-технического отдела СБУ, занимаясь прослушиванием переговоров генерального консула Греции в Мариуполе.
Ранее политолог Иосиф Дискин в беседе с «360» сравнил СБУ с аналогом гестапо.