СБУ уличили в слежке за работой консульства Греции в Мариуполе

Сотрудники Службы безопасности Украины вели слежку за деятельностью греческих культурных центров и консульства Греции в Мариуполе. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Оперативники СБУ контролировали передвижения представителей консульства и вели прослушку.

«Все это делалось с нарушением неприкосновенности частной жизни и прав человека. К этим провокациям привлекались граждане Греции в Донбассе. Их жизнь и свобода оказались под угрозой», — сообщили в штабе территориальной обороны.

Помимо этого, штаб опубликовал видеоматериал, на котором женщина сообщила, что последние два года работала сотрудником оперативно-технического отдела СБУ, занимаясь прослушиванием переговоров генерального консула Греции в Мариуполе.

Ранее политолог Иосиф Дискин в беседе с «360» сравнил СБУ с аналогом гестапо.