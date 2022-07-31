Блогера из Харькова Дмитрия Городецкого задержали во Львове и передали в руки СБУ из-за «конфликта на языковой почве», написало украинское издание «Страна» со ссылкой на президента местного футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Сейчас Городецкий находится в «фильтрационном лагере».

Городецкого — харьковчанина, переехавшего во Львов после начала спецоперации на Украине — возмутило неприятие русского языка в городе. Он неосторожно выложил видео, в котором высказался по этому поводу.

«Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?» — недоумевал Городецкий.

Козловский в ответ обвинил блогера пропаганде «русского мира», заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации блогера и пообещал 10 тысяч гривен тому, кто назовет адрес Городецкого. В итоге парня вычислили и, по словам Козловского, предали СБУ.

Блогер Антон Суворкин (Anton S) выразил надежду на то, что это «вброс» и «притеснения собственных граждан» на Украине нет.