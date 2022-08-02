Стало известно о расколе между сотрудниками СБУ

Раскол происходит в СБУ. Он возник между сотрудниками, которые сбежали с освобожденных РФ территорий, и теми, кто выступает за «чистоту рядов», обвиняя своих коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на российскую сторону. Об этом сообщило РИА «Новости».

Об этом рассказал агентству представитель силовых структур РФ со ссылкой на данные, которые были получены от офицеров СБУ.

«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе „революции достоинства“, растет напряженность и подозрительность», — привело агентство слова своего собеседника.

Старые кадры, по его словам, теряют в силовом блоке доверие и позиции. Наибольшие нарекания старшим вменяются в небрежном отношении к государственной тайне, халатности в сохранности служебных документов, а также в больших огрехах в агентурной работе.

Власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить МАГАТЭ задокументированные подтверждения фактов обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов выразил радость по поводу готовности гендиректора агентства посетить ЗАЭС.