«Сбитых летчиков» Зеленского заменить уже некем. Украинцы охотно переходят на сторону России

На Украине отстранили от должностей генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Последний — друг детства украинского президента, основатель его партии и, главное, хранитель его офшоров. Политологи считают, что более надежных друзей у Зеленского уже просто нет.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. На сотрудников их ведомств заведено уже 651 уголовное дело по фактам государственной измены и коллаборационистской деятельности. Такой масштаб преступлений против национальной безопасности, по словам украинского президента, ставит под сомнение работу руководителей прокуратуры и СБУ.

В апреле этого года Зеленский лишил воинских званий главу Управления собственной безопасности СБУ в Херсонской области генерала Сергея Криворучко и руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова. Оба обвинялись в предательстве родины и нарушении военной присяги.

При этом в последнее время Службу безопасности Украины уже неоднократно подозревали в нечистоплотных методах работы. Ее сотрудники поощряют доносительство, расправляются с блогерами, журналистами, оппозиционными политиками и любыми критиками действующей власти. Ведомство неоднократно подозревали в пытках задержанных. Впрочем, ко всему этому Зеленский не проявлял никакого интереса.

За бортом друг детства и соратница

Иван Баканов — уроженец Кривого Рога и друг детства нынешнего президента Украины. Они жили в одном подъезде, ходили в одну школу. Вместе друзья учились в Криворожском экономическом институте (КНЭУ), где преподавал и заведовал кафедрой информатики папа Зеленского. Позднее друзья с дипломами юриста и ревизора вместе открыли студию «Квартал-95». Позже Баканов основал и возглавил партию «Слуга народа», а во время предвыборной кампании руководил штабом своего друга. С 2019 года — глава СБУ. Кстати, его жена — гражданка Российской Федерации.

Харьковчанка Ирина Венедиктова начала политическую карьеру с попытки занять должность судьи Верховного суда, но прошла лишь первый из трех этапов конкурса. С работы в предвыборном штабе Зеленского в качестве эксперта по вопросам реформы судебной системы карьера пошла в гору: председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики, руководитель Государственного бюро расследований, член Совета национальной безопасности и обороны и наконец — генеральный прокурор Украины.

Предшественник обвинял Венедиктову в том, что та продает уголовные производства и всячески инициирует уголовные дела против предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Журналисты обвиняли чиновницу в том, что с помощью супруга, специалиста по кибербезопасности, она наращивает свое влияние в партии «Слуга народа». А еще Венедиктова регулярно забывала вносить в ежегодную декларацию место жительства и его стоимость.

Уволенных должно быть больше

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с «360» рассказал, что на сегодня, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская власть считает государственной изменой все случаи перехода сотрудников прокуратуры и местных региональных отделений СБУ на сторону врагов.

«Действительно, это факт: сотрудники местных правоохранительных органов, прокуратуры, Службы безопасности Украины большей частью спокойно меняют свою подведомственность, когда приходят освободители. Есть случаи, конечно, когда кто-то пытается сопротивляться, многие бегут. Но тем не менее основная масса действительно остается работать на местах. Они тут же становятся госизменниками с точки зрения украинского законодательства», — рассказал политолог.

Обычно такие люди охотно сотрудничают с российской властью. Однако бывали случаи, когда по каким-то причинам они переходили границу или вдруг оказывались на территории, подконтрольной киевскому режиму. В таком случае их привлекают к уголовной ответственности, сказал Корнилов, и им могут грозить довольно длительные сроки заключения.

При этом в разряд госизменников и коллаборационистов украинские власти относят всех государственных служащих, которые так или иначе работали на территориях, подконтрольных Донецкой и Луганской народным республикам, а также российской армии. Это касается любых сотрудников государственных структур, вплоть до учителей. Поэтому удивительно, что Зеленский уволил только Венедиктову и Баканова, там можно всех министров увольнять Владимир Корнилов политолог.

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Друзей у Зеленского не осталось

При этом замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что «отстранение от должностей генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не означает их увольнение». Это связано с тем, что по закону Зеленский не имеет права увольнять ни генпрокурора, не главу Службы безопасности Украины, пояснил политолог. Однако также гарант украинской конституции не может и отстранять их от должности. Единственный орган, который может все это сделать, — это Верховная рада.

«Даже те статьи, которые Зеленский назвал как обоснование увольнения, совершенно не подходят под определение „измена рядовых сотрудников ведомства“. Однако на Украине все давно плевали на норму закона. Так что назовут это „отстранение“ или „увольнение“, а факт не перестанет быть фактом: Венедиктову и Баканова отправляют со своих должностей», — сказал Корнилов.

Многие аналитики сомневаются, что у бывшей звезды КВН остался достаточный кадровый резерв. Однако главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова тоже трудно назвать серьезным кадровым работником, подчеркнул политолог. Ведь основной вопрос не в количестве чиновников, готовых занять министерское кресло, а в уровне их компетенции. Пока Баканов проявил себя абсолютно некомпетентным руководителем службы безопасности Украины, совершенно неподготовленным к подобной работе.

«Однако он друг детства, а также „кошелек“ президента Украины: Баканов — хозяин той фирмы, которая, в свою очередь, владеет офшором украинского лидера. По сути, глава СБУ — подельник, который в свое время был доверенным лицом. Так что тут на самом деле вопрос не в кадровом резерве, а в том, остались ли у Зеленского еще друзья. В этом я лично очень сильно сомневаюсь», — сказал Корнилов.