Многоэтажку в Химках восстановили после взрыва. Там возвели новые стены, а газ сделали безопаснее

Многоэтажку на Зеленой, 16, в Химках, где в марте взорвался бытовой газ, восстановили. Расселенные жильцы возвращаются в свои квартиры. «360» наблюдал за тем, как шли работы, с самого их начала.

Утром 19 марта в жилой девятиэтажке Левобережного района Химок взорвался бытовой газ. Четыре человека погибли, четверо пострадали. Взрывной волной выбило окна и балконные перегородки, обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей. Всех, кого задело это ЧП, расселили при поддержке Фонда капитального ремонта и правительства Подмосковья.

Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом проверки газового оборудования проходили планово, последняя была за два месяца до происшествия.

Одной из причин взрыва могла стать невыключенная газовая плита в связке с неработающей вентиляцией. После ЧП оборудование в Химках внепланово проверили во всех жилых домах.

Можно восстановить

Управление технического надзора капитального ремонта обследовало дом на Зеленой, 16, и признало его неаварийным, так что пострадавшую часть квартир решили восстановить. После всех экспертиз 42 квартиры расселили, из 17 также вывезли все вещи.

После возведения лесов на доме первым делом нужно было укрепить все конструктивные элементы, чтобы во время демонтажа обрушившихся частей дома не произошло новой беды. Затем рабочие приступили к разборке перекрытий и стен, кирпичной кладки — в пострадавшей части дома стены и перекрытия буквально перестраивали с нуля.

Во время восстановления в пострадавших квартирах заменили трубы горячего и холодного водоснабжения, а также электрику, стояки канализации и центрального отопления.

Восстановительные работы велись также и на крыше и чердаках — их укрепляли и утепляли, а в подъездах меняли выбитые и поврежденные окна. Лифты и инженерные системы в пострадавших частях дома тоже прошли полный капремонт.

Безопасный газ

Следом началась замена фасадного и внутреннего газопровода — одна из главных и наиболее ответственных частей восстановления. Фасадный газопровод выносили из подъездов, так как по новым правилом его там быть не должно — слишком опасно.

Как объяснил «360» эксперт, участвовавший в восстановительных работах, эта часть газопровода содержит множество соединений — потенциальных мест для утечки газа, так что в подъезде их больше не будет.

После монтажа и опрессовки фасадного газопровода работу принимали сотрудники «Мособлгаза». Следом меняли внутренний газопровод в каждой квартире — ставили новые краны, изолирующие соединения и гибкую подводку к газовым приборам.

Компания-подрядчик также проводила чистовой ремонт всех пострадавших помещений. Причем жильцы могли сами выбирать часть материалов, которые будут использоваться в их квартирах. В тех же квартирах, где хозяева оставили часть мебели, ее сначала разбирали, чтобы заменить все необходимое оборудование и провести ремонтные работы, а затем возвращали на место.

В итоге в 16 квартирах за счет бюджетных средств провели капитальный ремонт, еще в 29 — косметический. В третьем подъезде, который пострадал меньше, жильцы уже вернулись в свои дома. В четвертом, где и был эпицентр взрыва, люди тоже уже получают ключи, чтобы заехать в обновленное и безопасное жилье.