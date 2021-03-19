Уголовное дело о небезопасных услугах завели после взрыва в химкинской многоэтажке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах после гибели трех человек при взрыве газа в Химках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (часть третья статья 238 УК РФ)», — приводит агентство слова представителя ГУ СК России по Московской области Ольги Врадий.

Взрыв прогремел в одной из квартир девятиэтажки на улице Зеленой в Химках в первой половине дня 19 марта. В результате ЧП погибли три человека, из них один ребенок. Еще четыре человека получили различные травмы.

После взрыва начался пожар, который потушили через час. Волна разрушила межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами и повредила балконные ограждения. По предварительной версии, взорвался газ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Химок Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам многоэтажки.