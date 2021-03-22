Воробьев поручил проверить дома с газовым оборудованием после взрыва в Химках

Механизм дополнительной проверки домов с газовым оборудованием поручил создать губернатор Московской области Андрей Воробьев после взрыва в Химках. Он пояснил, что нужно обратить внимание на все алгоритмы, которые не позволят подобным случаям повторяться.

Андрей Воробьев отметил, что версия о взрыве газа пока предварительная. Но методику проверки домов нужно поменять.

«Я дал команды, чтобы с пятого по девятый этаж все было налажено. Всем, кто отвечает за безопасность, нам еще раз нужно очень внимательно, проактивно, если хотите, наблюдать и сопровождать дома, где газовые плиты и газовые колонки. Мы должны еще раз обратить внимание на все алгоритмы, которые помогут исключить подобные трагедии», — заявил Андрей Воробьев.

Он пояснил, что всегда есть человеческий фактор и проверить каждую квартиру не получится. Но разработать дополнительные меры все же необходимо.

«Эту работу со специалистами должны провести газовые службы», — подчеркнул губернатор.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин заявил, что проверка газового оборудования в домах уже проходит. Муниципальные власти очень плотно занимаются этим опросом.

«Сегодня все охвачено договорами с реальными работами. Некоторые, к сожалению, относятся к этому достаточно халатно. И соответственно мы имеем угрозу того, что какие-то квартиры находятся не на обслуживании», — рассказал он.

Губернатор подчеркнул, что все работы по дополнительной проверке домов с газовым оборудованием нужно провести до начала зимнего сезона.

В минувшую пятницу, 19 марта, в девятиэтажном доме на улице Зеленой в Химках прогремел взрыв. По предварительной версии, причиной стала детонация бытового газа. Взрывная волна повредила перекрытия между восьмым и девятым этажами, фасад дома и несколько квартир.

Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов четырех пострадавших. Их срочно отправили в больницу. Жертвами обрушения стали три человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев гарантировал, что ремонт дома проведут за счет бюджета. Семьи погибших и пострадавших получат компенсации. Жильцов пострадавшего подъезда временно расселили.