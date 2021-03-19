Раскрыт масштаб разрушений после взрыва в химкинской многоэтажке

Взрыв в многоэтажке в Химках обрушил потолок на 25 «квадратах» и снес три межкомнатные стены. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Волной снесло балконные ограждения и выбило четыре окна. В четырех соседних квартирах семь выбитых окон, две разрушенные стены и перегородка на балконе. На двух этажах в подъезде вылетели стекла.

19 марта в квартире на восьмом этаже девятиэтажки в Химках прогремел взрыв. По предварительной версии, это был газ. Во время ЧП погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Четыре жильца получили травмы и ожоги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьи погибших и пострадавших получат денежные компенсации, а разрушенные квартиры восстановят за счет бюджета.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала о размере выплат. По ее словам, один миллион рублей выплатят семьям за погибшего, 500 тысяч получат получившие тяжелые травмы, 300 тысяч власти заплатят при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей — при легких травмах.