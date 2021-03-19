Защита для газовой плиты. После взрыва в Химках важно вспомнить правила безопасности на кухне

Взрыв бытового газа в Химках унес несколько жизней и разрушил четыре квартиры. Причины выясняют эксперты. Вероятно, всему виной нарушение правил безопасности.

Днем 19 марта в кирпичной девятиэтажке на улице Зеленой прогремел взрыв. Обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей: пострадали четыре квартиры. Пожарные обнаружили тела троих погибших, семь человек получили травмы.

Предварительной причиной называют бытовой газ. Старший по дому рассказал, что газовое оборудование в квартирах проверяли планово. Последняя проверка была в январе.

Версия: забыли выключить плиту

Есть версия, что взрыв произошел из-за оставленного газа: якобы в одной из квартир забыли выключить плиту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По мнению инженера сервисной службы по газовому оборудованию Эдуарда Милованова, эта версия обоснована только при условии неработающей вентиляции.

«Если газ забыли выключить на одной конфорке, то, при исправной приточно-вытяжной вентиляции в помещении, трагедии произойти не должно было. В кухонном помещении всегда есть естественная вентиляция. Этот канал высасывает постоянно воздух, и даже если газ попадет наверх, он его будет высасывать», — пояснил эксперт в беседе с «360».

При исправности такой вентиляции одна забытая конфорка не могла привести к взрыву такой силы. А неисправность вытяжки или не совсем корректная работа могла привести к скоплению газа. В таком случае для взрыва было бы достаточно небольшой искры, считает инженер.

Заметить газ

Инженер отметил, что современное оборудование создается с учетом защиты пользователя. Все газовые плиты нового поколения снабжены специальными датчиками: если пламя не горит, то газ не поступает. Но даже самая умная техника — не повод пренебрегать системами автоматического контроля загазованности или просто газовой сигнализацией.

Как только датчики загазованности регистрируют опасную концентрацию газов в воздухе, они оповещают об этом звуковым и световым сигналами. Большинство систем контроля обеспечены автономным питанием, так что они сработают даже при отключении электричества. Их нужно отдавать на проверку раз в год.

«Самая простая такая сигнализация с установкой стоит порядка 10 тысяч. Но они довольно часто устраивают ложную тревогу, в результате чего люди их просто отключают. А система посложнее, без ложного срабатывания, будет стоить вдвое дороже. Но они куда как надежнее», — объяснил Эдуард Милованов.

Правила безопасности для газовых плит

Не у всех людей есть возможность установить надежные системы контроля загазованности и поменять газовую плиту на новую. Но соблюдать нехитрые правила безопасности могут все.

Помните:

— не допускайте к газовому оборудованию маленьких детей. Они могут, играя, повернуть регулятор конфорки;

— не пытайтесь самостоятельно искать утечку в плите или в газопроводе;

— не пытайтесь самостоятельно чинить или подключать газовое оборудование.

Запах газа — что делать?

Сам по себе газ не пахнет. Но для безопасности его одорируют — то есть специально придают резкий и неприятный запах. Это делается на газораспределительных станциях. Реагенты должны ощущался человеком уже при небольшой концентрации газа.

Если вы почувствовали запах:

— немедленно выключите плиту и перекройте вентиль подачи газа;

— откройте окна и позвоните по номеру 104 или 112;

— предупредите соседей об опасности;

— выходите на на улицу, забрав деньги и документы.