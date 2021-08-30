Восстановление пострадавшего от взрыва дома в Химках завершили

Ремонт в доме на Зеленой улице в Химках, где в марте произошел взрыв бытового газа, завершили. Жители возвращаются в свои квартиры. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор Евгений Хромушин.

Хромушин напомнил, что 19 марта в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Химках погибли люди, четыре квартиры были полностью разрушены, пострадали перекрытия с шестого по девятый этаж.

«Андрей Юрьевич, вы пообещали, что 1 сентября дети пойдут в школу из своих отремонтированных квартир. За пять месяцев были проведены все работы по восстановлению дома», — рассказал вице-губернатор.

По его словам, для это привлекались 136,5 миллиона рублей, 8,5 миллиона — резервный фонд губернатора Московской области.

«Работы были выполнены своевременно и оперативно. Они полностью завершены», — подчеркнул Хромушин.

В третий подъезд и нижние этажи четвертого подъезда 17 августа уже начали пускать людей.

«Но сегодня в самом пострадавшем — четвертом — подъезде, выше пятого-шестого этажей, люди могут получить ключи и въехать в отремонтированные квартиры», — добавил вице-губернатор.

Он рассказал, что квартиры отремонтировали, там заменено все газовое оборудование, в том числе плиты.

«Мы сегодня не просто готовы к заезду, а из 13 квартир, жителей которых мы перевозили, чтобы сделать ремонт, в 12 квартир в настоящий момент уже завезли вещи, и сегодня заезжает 13-я квартира», — доложил глава Химок Дмитрий Волошин.

Волошин добавил, что собственники всех 42 пострадавших квартир получили компенсации.

«В первую очередь я хотел бы сказать слова благодарности. Без вашей помощи, Андрей Юрьевич, мы бы, конечно, за такой короткий период не справились. И деньги, которые были выделены, очень сильно нам помогли. Спасибо вам большое», — сказал вице-губернатор, обращаюсь к Воробьеву.

Глава региона выразил надежду, что все жители остались довольны ремонтными работами.

Взрыв в девятиэтажном доме на улице Зеленая в Химках произошел 19 марта. После него начался пожар. Жильцы двух подъездов были эвакуированы.