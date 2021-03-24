Число жертв взрыва в Химках выросло до четырех

Число погибших после взрыва в многоэтажном жилом доме в Химках выросло до четырех. В больнице скончался 23-летний мужчина, который получил серьезные травмы.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Взрыв в жилом доме в Химках произошел в первой половине дня 19 марта. После взрыва в девятиэтажке начался пожар, который смогли потушить через час. В МЧС заявили, что в результате ЧП обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, а также оказались повреждены балконные ограждения.

По предварительной информации, в доме мог взорваться газ. Ранее МЧС сообщало, что в результате происшествия погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, еще четверо пострадали. После взрыва следователи возбудили уголовное дело о небезопасных услугах, которые повлекли смерть двух и более человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выделить денежные компенсации семьям погибших и пострадавших. При этом разрушенные квартиры отремонтируют за счет бюджетных средств.