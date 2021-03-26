Дом в Химках исследовали после взрыва. Опасности разрушения нет

МЧС закончило проверку дома в Химках, в котором произошел взрыв бытового газа. Спасатели не обнаружили повреждений, которые могли бы привести к обрушению. Об этом на совещании с зампредом правительства региона Евгением Хромушиным доложил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Правительство Московской области на особом контроле держит ситуацию в Химках. В доме, где прогремел взрыв, провели инспекцию. По заключению МЧС, здание готово к ремонтным работам.

«Отсутствует опасность внезапного разрушения и потери устойчивости. Можно проводить восстановительные работы, естественно, с соблюдением тех мероприятий, которые нужно проводить», — Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС России по Московской области.

Полетыкин добавил, что с жильцами дома до сих пор работают психологи. Родственникам четырех погибших жителей оказывают помощь и поддержку.

Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал, что все жильцы, попросившие о переселении, получили временное жилье. Часть людей поселили в гостиницы, еще часть — в квартиры. Всех собственников квартир держат в курсе происходящего. Все вопросы решаются на общих собраниях. Помимо этого, администрация округа назначила специалистов, которые всегда остаются на связи с каждым жильцом.

Жителям помогают перевезти вещи на время ремонта. Всю собственность тщательно упаковывают и отправляют на склады, охраняемые администрацией округа.

На случай новых заявок по переселению в Химках подготовили резервное жилье.

Дорожную карту ремонта уже подписали. Контракт с подрядчиком на проведение восстановительных работ заключили. Строители уже установили временные защитные ограждения, сейчас строят леса, у здания развернули строительный городок.

Евгений Хромушин акцентировал внимание на поручении Андрея Воробьева ужесточить требования к инспекции и обслуживанию газового оборудования.

Министерство энергетики региона уже направило инициативу о внесении изменений в закон о лицензировании компаний по проверке газового оборудования.

«В первую очередь мы должны в систему надзорную „Проверки Подмосковья“ включить раздел, связанный с газовым оборудованием. Все организации, которые специализированно занимаются обслуживанием, как внутридомового, так и внутриквартирного, должны точно так же, как управляющие компании отчитываются по сосулькам в электронным виде, отчитываться о проведении работ с газовым оборудованием», — заявил Евгений Хромушин.

Также остро стоит вопрос предоставления доступа к оборудованию со стороны жителей. Зампред подчеркнул, что нужно изменить правила: в случае недопуска отмечать это в отчете, а при повторном недопуске к оборудованию писать заявление в Госжилинспекцию.

Главная задача, которая сейчас стоит перед администрацией Химок и перед правительством региона, — максимально быстрое завершение ремонтных работ. По планам жители смогут вернуться домой в августе.