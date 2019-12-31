Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х

Samsung Galaxy Note 7

На первое место журналисты поставили взрывающийся смартфон от Samsung. Его запрещали перевозить в самолетах из-за задымления и возгорания при перегреве. Таблички, напоминающие об этом, о сих пор стоят в некоторых аэропортах мира. А в некоторых странах Galaxy Note 7 вообще запретили использовать. В итоге компания прекратила продажи и обмен модели и понесла убытки примерно в 17 миллиардов долларов.

Boeing 737 MAX

Следующим по опасности будет путешествие на 737 МАХ. В двух авиакатастрофах этой модели лайнера в Эфиопии и Индонезии погибли 346 человек. В обоих случаях причиной катастроф стали проблемы с автоматикой. Поэтому эксплуатацию самолетов прекратили, сроки ее возобновления регулярно переносят.

С января 2020 Boeing временно приостановит выпуск новых лайнеров. На складах компании скопилось четыре сотни новых самолетов, которые нужно как-то, не поднимая в воздух, доставить покупателям. С момента заземления убытки авиапроизводителя без учета будущих судебных издержек и компенсаций составили около 10 миллиардов рублей.

Социальная сеть Google+

Американский гигант давно и настойчиво пытался создать собственную социальную сеть. Попыток было аж четыре: Google Wave не пережила стадию «открыто только для чтения», Google Buzz проработала менее двух лет, Orkut популярна в Индии и Бразилии, но просуществовала 10 лет — до 2014-го. И, наконец, недавно «почившая» из-за непопулярности в недрах интернета Google+.

Медпортал HealthCare.gov

Этот пункт далек от россиян. Ресурс, в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, создали для самостоятельного оформления страховок жителями США. HealthCare.gov заработал 1 января 2013 года и обвалился всего через два часа. В первый день пройти регистрацию и оформить полис смогли всего шесть человек. Затем сайт заработал, но продолжал нещадно сбоить. На отладку портала ушли несколько месяцев, а затраты на проект выросли с ожидаемых 94 миллионов до 1,7 миллиарда долларов.

Windows RT

В 2012 году Microsoft выпустила облегченную редакцию Windows 8 для гаджетов на базе ARM-процессоров. Но эндемичное раздутие операционной системы и оптимизированные потребности мобильных устройств на базе ARM не сочетались друг с другом. Жалобы пользователей были многочисленными: от низкой производительности до ограниченных возможностей, например, озадачившее многих отсутствие медиаплеера. В 2015 году, пишет издание, компания прекратила поддержку ОС.

Amazon Fire Phone

В 2014 году Amazon гордо представила собственный смартфон. Все бы ничего, только гаджет не был стильным, его операционная система работала медленно и вообще оказалась недоработанной. А цена Fire Phone мало чем отличалась от стоимости вечно модного iPhone. Через шесть недель после старта продаж компания решила снизить цену. Правда, поскольку смартфон подешевел всего на 99 центов, он вызвал лишь смех общественности. По сведениям журнала, Amazon потерял 170 миллионов долларов на непроданных Fire Phone и отказался от этого проекта.

Консоль PlayStation Vita

В 2011 году мир захватили смартфоны и игры на них. В этот момент Sony решали выпустить портативную консоль PlayStation Vita. Новинка оказалась качественной. Но выбор игр для нее оказался катастрофически мал, а стоимость 299 долларов — слишком высокой.

В первый год продаж компания планировала продать 10 миллионов консолей, но реализовала менее половины. Снижение стоимости и регулярные обновления дела не спасли.

«Хитрая» Juicero

Как обещал производитель, использование оснащенных Wi-Fi умных соковыжималок должны были помочь достигнуть истинного здоровья и долголетия. В стартап вложили около 120 миллионов долларов. Его поддерживали Campbell Soup и Google. Только в 2017, через три года после старта продаж, выяснилось, что для получения напитка сами устройства, в общем-то, были не нужны.

К агрегату стоимостью 700 (позднее 400) долларов нужно было покупать фирменные пакетики со смесями. Загрузить в него свежие фрукты или овощи было невозможно. Оказалось, что пакетики можно столь же эффективно, а главное бесплатно выдавливать руками. После волны критики компания приостановила продажи и объявила об отзыве Juicero.

Qwikster компании Netflix

Популярный онлайн-кинотеатр и поставщик потокового видео, как оказалось, тоже совершал ошибки. 10 лет назад компания осуществляла прокат и доставку DVD клиентам. Но, вдохновленная успехами первых трансляций, она решила поднять цену с 10 долларов за доставку дисков до 16 долларов за DVD и возможности смотреть потоковые передачи. Потребители были в гневе, и акции компании упали.

Сразу после этого компания решила выделить бизнес по доставке в отдельную структуру Qwikster. А Netflix оставить для потокового видео. Стало еще хуже: ведь потребителям приходилось оплачивать два счета. Qwikster обошелся Netflix в 800 тысяч подписчиков, и проект решили закрыть.

iPhone 4

Последним в антирейтинге журнала оказался iPhone 4. После выхода устройства выяснились существенные недостатки в конструкции его корпуса и антенны. Оказалось, что если держать устройство определенным образом, оно переставало ловить сеть. Компания раздала владельцам гаджета специальные бамперы, некоторым даже выплатила компенсацию 15 долларов. А к решению проблемы пришлось подключиться самому Стиву Джоббсу. А мы, похоже, недавно узнали, как будет выглядеть iPhone12.