Антимонопольное законодательство усовершенствуют в России, чтобы штрафовать Google

Ранее антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 150 миллионов евро из-за злоупотреблений ведущей ролью на рынке поисковой рекламы. Основанием для этого стали непрозрачные и запутанные правила сервиса Google Ads.

Российские депутаты уже начали работу над документом, который предусмотрит наказание для иностранных компаний, включая поисковые системы, за нарушение избирательных норм.

«Будет еще один законопроект в отношении регулирования поисковиков, потому что у нас большие претензии к их площадкам по размещению рекламы», — заявил Шхагошев.

Депутат объяснил, что сейчас поисковики нарушают антимонопольное законодательство.

«Внутренне регулируют, какую рекламу поднять выше, а какую, наоборот, опустить, — объяснил политик. — Сейчас они были оштрафованы именно за это <…> Они сами определяют, кому включить „зеленый“ свет, а кому — „красный“: какой рекламе или какому политику. Условно говоря, 10 рекламных объявлений они размещают в топовое время, сами определяют порядок, а другие — тогда, когда их увидит меньше всего пользователей».

Шхагошев подчеркнул, что таким образом корпорации имеют возможность оказывать сильное влияние на пользователей.

Сейчас, по словам парламентария, стоит задача «приравнять наше законодательство в этой области к европейскому, где этим вопросом давно занимаются».