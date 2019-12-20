Бой «войне стандартов». Apple, Google и Amazon найдут общее решение для умного дома

Apple, Google, Amazon и компании Zigbee Alliance объединились для создания единого стандарта подключения устройств умного дома. Решения будут удобны и полезны не только потребителям, производителям оборудования и разработчикам приложений, но и самим гигантам — сотрудничество окажется выгоднее конкуренции.

Apple, Google и Amazon сообщили о старте общего проекта Connected Home over IP. Его целью будет создание единого стандарта подключения устройств умного дома. Вместе с ними разработкой займутся компании альянса Zigbee Alliance. Среди них IKEA, Legrand, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ранее Philips Lighting) и другие.

Единый стандарт, призванный улучшить совместимость устройств умного дома, будет бесплатным. Участники проекта, используя собственные разработки, создадут и внедрят унифицированный протокол связи с открытым исходным кодом. Он сможет обеспечить надежную и безопасную связь между устройствами, приложениями и облачными сервисами.

«Решения, созданные в рамках этого проекта, облегчат производство устройств, совместимых с технологиями умного дома и голосовыми помощниками, такими как Alexa от Amazon, Siri от Apple и Google Assistant», — отмечается в сообщении.

По сведениям CNBC, за последний год количество устройств для умного дома в мире выросло до почти 815 миллионов, а к 2023 году — до 1,39 миллиарда устройств. Сегодня потребитель без труда может купить умный замок для своего дома. Но ему придется выяснять, покупать ли тот, что работает с Amazon Echo, Google Home, или Apple HomeKit.

В первую очередь участники проекта займутся устройствами безопасности: датчиками дымовой сигнализация и углекислого газа, смарт-дверями и замками, системами безопасности и розетками. Затем решения подыщут и для других устройств.

К участию в проекте пригласили производителей устройств и разработчиков решений для умного дома. В компания «Яндекс» рассказали vc.ru, что в целом поддерживают идею открытого стандарта, но внимательно изучат эту идею.

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Выгоднее и интереснее

Директор по развитию и совладелец SmartHouse Tangus Юлия Федькина сообщила «360», что прекращение «войны стандартов и объединение» было ожидаемым. По ее мнению, компании поняли, что постоянно разрабатывать новое ПО для устройств затратно.

Потребительские тренды идут в сторону унификации людьми своих действий в любой сфере. Поколения, которые активно пользуются гаджетами, хотят единых стандартов, мечтают быстро настраивать устройства, а не думать, как это сделать.

«Рано или поздно мы увидим стандартизацию и в других областях. Она уже работает в сфере Wi-Fi. А когда-то там был такой обезьянник, что просто ужас. Поэтому решение вполне логичное. Это будет дешевле, интереснее и будет лучше продаваться», — пояснила эксперт.

Удобнее и доступнее

Решение сделает работу разработчиков удобнее и проще. Появятся единый стандарт, единый интерфейс, единые принципы, в том числе настройки системы. Потребителям тоже будет хорошо. Когда-то было всего две модели работы с «умными» дома: дорогая кастомная (свое решение под каждый проект) и дешевая от производителей. Эту идею быстро подхватили телеком-операторы, крупные IT-компании начали разрабатывать свои устройства.

«Началась операторская модель, когда человеку предлагается какое-то маленькое устройство, и дальше он может достраивать свою домашнюю сеть „умного“ дома практически самостоятельным. Продукт из люксового стал массовым. И то, что сейчас происходит — закономерно, система станет еще доступнее», — добавила Федькина.