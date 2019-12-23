Раскрыт внешний вид iPhone 12

Ресурс достал чертежи корпуса нового iPhone и на основе этого напечатал гаджет на 3D-принтере. Получилось, что дизайн iPhone 12 не будет сильно отличаться от предыдущих версий. Округлые боковые рамы iPhone 11 могут заменить на ровные и строгие торцы. Эксперты считают, что таким образом создатели отдают дань памяти iPhone 4.

В новой версии может появиться магнитный коннектор для взаимодействия со стилусом. Похожий интерфейс сейчас есть у iPad Pro. Все остальные детали iPhone, скорее всего, останутся неизменными: тройная камера, разъем Lightning, вырез под Face ID

Презентация следующего поколения iPhone запланирована на сентябрь 2020 года. Ранее компания Apple подала заявку о выделении и в России частоты 6 ГГц для скоростного аналога Bluetooth — Ultra WideBand (UWB). Технология работает в iPhone 11, но в России ей пользоваться нельзя.