Складной Samsung назвали самым провальным гаджетом года

По мнению редакции, смартфон Samsung оказался «настоящим PR-провалом». Первые пользователи складного телефона заметили недостатки в конструкции гаджета, из-за чего постоянно ломался его экран.

Ноутбук Microsoft Surface Pro X был создан с претензией на замену ПК, но не избавился от типичных проблем компьютеров с операционной системой Windows.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro попал в этот список из-за неполадок с сертификацией Google из-за американских санкций. При том, что, по мнению авторов, у флагмана были большие шансы на успех.

Помимо этого в «топ худших» попали операционка Google WearOS для носимых гаджетов в виду отсутствия прогресса, стриминговый игровой сервис Google Stadia за множество ошибок. Мобильную связь 5G раскритиковали из-за слишком медленного распространения, так как на рынке уже есть смартфоны с поддержкой 5G, однако она недоступна рядовому пользователю.

В список угодили такие IT-компании, как Facebook, которая оказалась в центре скандала из-за кражи личных данных пользователей и негативного обращения с собственными сотрудниками.