Ошибку Windows XP нашли в 10-й версии системы

Баг выявляется, если вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши, то нижнюю часть меню увидеть невозможно, потому что ее будет закрывать панель задач. В итоге возникают проблемы с выходом из приложения.

Никакого обходного пути для решения проблемы нет. Единственное, что можно сделать, — это вызвать контекстное меню из значка приложения на экране.

По словам одного из представителей Microsoft, в компании об этом знают, но, пока проблема не решена, он предложил пользователям просто менять масштаб отображения на дисплее, чтобы увидеть нижнюю часть контекстного меню.

Он пояснил, что панель задач имеет приоритет над другими элементами рабочего стола, но сейчас инженеры компании ищут способ решить сложившуюся проблему, от которой страдают практически все пользователи.