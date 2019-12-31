3D-дети, Плутон и дискеты. Топ-10 доказательств, что будущее наступило

Когда-то человечество мечтало иметь все книги мира в кармане и возможность общаться с людьми из любой точки планеты. Но реальные технологии ушли еще дальше и подарили нам множество уникальных возможностей. Еще 10-20 лет многое из этого списка показалось бы плодом больного воображения, сейчас это наша реальность.

1. Наконец мы знаем, как выглядит Плутон

В 1930 году астрономы в своих телескопах видели точку, которая, по их расчетам, и была планетой Плутон. В 1996 году при помощи телескопа Хаббл удалось получить его изображение: несколько размытых пикселей. В 2015 году автоматическая межпланетная станция New Horizons явила населению Земли детализированные изображения самой крупной из известных карликовых планет Солнечной системы.

Источник фото: «ВКонтакте»

2. Флоппи-диски стали совершеннейшим хламом

Случайно обнаруженная в кладовке дискета по-прежнему вызывает улыбку и ностальгию по тем временам, когда для записи инсталлятора примитивнейшей игрушки требовалась пара-тройка десятков таких устройств. Объем в 1,4 мегабайта кажется микроскопическим. Для записи одной фотографии нужно 4-5 флоппи-дисков, а уж снимков мы делаем десятки, а то и сотни в день.

3. Объем стандартной флешки увеличился в 2 тысячи раз

Когда-то цифровому фотоаппарату или мобильнику для хранения информации хватало 128 мегабайт. Именно такую емкость имели наиболее часто покупаемые флеш-карты. Сейчас же стандартный объем microSD — 256 гигабайт. А если говорить о USB-флешках, то некоторые из них оснащены индикаторами, позволяющими без каких-либо гаджетов определять, насколько заполнен носитель.

Источник фото: Twitter

4. Заряжаемая обувь

Вот и настали те времена, когда не забывать зарядить аккумулятор нужно не только в смартфоне, и беспроводных наушниках, но даже в обуви.

Источник фото: Facebook

А еще важно не забывать зарядить устройство для зарядки устройств — PowerBank.

5. Фотографии черной дыры

Десятки лет экспериментов, бредовых идей, попыток, разочарований и новых гипотез. И вот наконец все получилось: сделать снимок черной дыры, этого пузырька чистой гравитации, дыры в пространстве-времени. Даже сам Альберт Эйнштейн вряд ли бы представил, что это возможно.

Источник фото: Википедия

6. Перевод на ходу

Больше не нужно тратить годы на изучение иностранных языков. Можно смело ехать в любую страну мира и не опасаться, что в каком-то слове не разберешь непонятный символ, потеряешь словарь или вовремя не купишь разговорник. Достаточно воспользоваться приложением (на многих телефонах оно уже давно стало стандартным, идущим вместе с операционной системой) и перевести любой текст, любую надпись прямо на ходу.

Источник фото: скриншот Twitter

7. Матери могут потрогать своих детей еще до их рождения

Конечно, не самих младенцев, а их достаточно детализированные 3D-макеты. После УЗИ данные отправляются на принтер — и вуаля, родственники могут до хрипоты в голосе спорить, на кого из них больше похож будущий член семьи.

8. Компьютер меньше зерна

Самый маленький компьютер в мире имеет размер 0,3 миллиметра. Это в десятки раз меньше, чем зернышко риса.

Источник фото: Twitter

9. Культовый телефон в музее

Те, кто был обладателем Motorola Razr V3, считал его лучшим в мире телефоном. А те, кто не был, мечтал о нем. Тонкий, стильный, удобный, с хорошим функционалом — чего еще можно было желать в 2004 году? Можно было отправлять не только SMS, но и MMS, EMS и даже e-mail, выходить в интернет через WAP 2.0, читать страницы в формате HTML 4, пользоваться несколькими будильниками, органайзером, калькулятором, конвертером величин, слушать музыку в mp3, а также загружать и устанавливать java-приложения. Тогда этот гаджет был сверхпопулярным, культовым, а теперь его участь — пылиться в музеях.

Источник фото: Википедия

10. Все-в-одном

Современные смартфоны — многофункциональные устройства. Но если разобраться, то кому же под силу перечислить совершенно все гаджеты, которые они заменили. Ноутбук, сотовый телефон, фотоаппарат, музыкальный плеер, часы, видеокамеру, калькулятор, КПК, электронную книгу и ряд других.

Источник фото: «ВКонтакте»

Интересно, а что ждет нас еще через 10-20 лет?