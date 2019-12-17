Альтернативы нет. Boeing приостановит выпуск самолетов 737 MAX, но это ненадолго

С января 2020 года Boeing временно, на неопределенный срок, приостановит выпуск 737 Max. Компания сосредоточится на доставке четырех сотен уже произведенных самолетов заказчикам. Возобновится ли производство и будут ли востребованы эти лайнеры — в материале «360».

Boeing по-прежнему надеется вернуть 737 МАХ в небо. Как заявили в пресс-службе компании, «безопасное возвращение 737 MAX в эксплуатацию является главным приоритетом». На протяжении всего запрета полетов этих судов компания продолжала производить лайнеры. Сейчас их уже около 400. Но из-за затяжки срока «заземления» совет директоров Boeing решил приостановить производство.

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«Решение продиктовано рядом факторов, в том числе продлением срока сертификации до 2020 года, неопределенностью сроков и условий возврата в эксплуатацию и глобальных согласований подготовки кадров», — пояснили в пресс-службе.

Это позволит сосредоточиться на доставках уже готовых судов и будет менее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и цепочки поставок. Сотрудники, занимающиеся выпуском 737 MAX, либо продолжат свою работу, либо временно перейдут в другие проекты. По данным The New York Times, изменения коснутся 12 тысяч работников завода в Рентоне.

Эксплуатацию 737 МАХ приостановили с марта 2019 года из-за авиакатастроф этих самолетов в Индонезии и Эфиопии. Одной из причин крушений могла стать работа автоматики, с которой не могли справиться пилоты. А авиаэксперты не раз говорили, что лайнер пустили в эксплуатацию сырым, чтобы обогнать конкурентов.

Ранее, сообщало Reuters, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не одобрило возобновления полетов до начала 2020 года. А American Airlines Group Inc заявила, что продлевает отмену рейсов 737 MAX до 6 апреля.

Под микроскопом

В беседе с «360» глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев выразил уверенность, что Boeing доработает 737 МАХ, чтобы самолет вернулся в эксплуатацию. Предложенные технические решения и доработки программного обеспечения не оставляют сомнений, что полеты этой модели будут безопасными.

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«Но вопрос заключается не только в том, чтобы что-то доработать или изменить. А в том, чтобы предоставить авиационным администрациям разных стран мира полные и исчерпывающие подтверждения безопасности этого самолета и ответить на все вопросы чиновников», — добавил эксперт.

Пантелеев не исключил, что с 737 МАХ снова могут возникнуть какие-либо проблемы. Чтобы убедиться в безопасности использования такой сложной системы, как самолет, его нужно тестировать в различных условиях.

В настоящее время сложилась ситуация, когда действующие объем испытаний и механизм взаимодействия разработчика с авиавластями США недостаточно эффективны в вопросе обнаружения потенциальных проблем. Поэтому сейчас, пояснил Пантелеев, проверку узлов и систем самолета, сбор и рассмотрение подтверждающей документации авиавласти разных стран ведут не по накатанной, а предельно тщательно.

Без альтернативы

Что касается 400 готовых 737 МАХ, то у каждого есть заказчик. Некоторые самолеты уже одели в «ливреи», то есть раскрасили в соответствии с требованиями покупателей. Проблема заключается лишь в том, как доставить суда получателям. Портфель заказов на эту модель большой, так что, считает эксперт, производство возобновится и будет загружено долгие годы.

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«Конкуренты сейчас не смогут удовлетворить потребности рынка. Airbus продолжает с высоким напряжением сил производить свои самолеты А-320 и А-321 neo и выполняет обязательства перед заказчиками. Но Airbus пока не заявлял о планах увеличивать темпы выпуска 320-го семейства», — сказал Пантелеев.

Другие претенденты на этом рынке, а именно российский МС-21-300 и китайский С919, пока не сертифицированы и поставляться не могут. В ближайшее время альтернативы 737 МАХ для мирового рынка авиаперевозок не существует. Если бы ситуация затянулась, конкуренты смогли бы улучшить позиции. Но пока большая часть клиентов Boeing сохраняет лояльность и ожидает поставок.