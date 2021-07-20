Слезы сбившей трех детей в Солнцеве: раскаяние или жалость к себе?

Студентке Валерии Башкировой, которая сбила трех детей в Москве, накануне изменили приговор. Из-под домашнего ареста ее отправили в СИЗО на два месяца — там она будет ждать решения суда. Во время заседания 18-летняя девушка постоянно плакала и не могла поверить в случившееся. Колумнист «360» попытался разобраться, кого она жалела — себя или погибших детей.

ДТП произошло 16 июля на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Трое детей и двое взрослых переходили дорогу, когда их сбила иномарка Mazda. За рулем находилась 18-летняя студентка Валерия Башкирова. Всех детей госпитализировали: от полученных травм сперва скончался пятилетний мальчик, а затем его трехлетний двоюродный брат.

Выжила только девятимесячная девочка — в момент столкновения она лежала в коляске. Ранее СМИ сообщали, что она попала в отделение нейрохирургии с черепно-мозговой травмой и сотрясением. А 19 июля ее мама рассказала, что дочку выписали из больницы.

Валерию Башкирову сперва отправили под домашний арест. Ей предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По предварительным данным, в момент ДТП студентка отвлеклась на телефон — об этом рассказала она сама вскоре после аварии.

Однако прокуратура обжаловала приговор: Тверской районный суд Москвы принял решение изменить домашний арест на следственный изолятор. Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября, обвинение предъявили по другой статье: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Переживания без извинений

СМИ со ссылкой на отца одного из мальчиков сообщили, что Башкирова так и не извинилась перед пострадавшими. Отец уточнил, что ребенок, который умер в ДТП, был его единственным сыном: он переходил дорогу вместе с двоюродными братом и сестрой. Он отметил, что адвокат Башкировой выходил с ними на связь, но не принес никаких извинений.

«Ни извинений, ни соболезнований. Только то, что та девочка плохо ночами спит», — поделился он.

О том, что Башкирову мучают кошмары, ранее рассказывал ее родственник. Он сообщил, что после ДТП с ней случилась истерика. Дома она практически перестала разговаривать и есть, а также стала жаловаться на постоянные кошмары.

Мать девушки рассказала «360», что семья Башкировых искренне переживает из-за случившегося. Она подчеркнула, что сейчас об этом очень тяжело говорить.

А отец Башкировой ранее заявил журналистам, что она не пьет алкоголь. Он настаивал, что в момент ДТП она не сидела в телефоне, потому что в их семье так не принято. Он заявил, что его дочь не увидела переходившую дорогу семью из-за солнца, которое ее ослепило. При этом во время судебного заседания он избегал журналистов и отказался отвечать на их вопросы.

Раскаяние или жалость к себе?

Во время второго заседания, которое прошло 19 июля, Валерия Башкирова постоянно плакала и закрывала лицо руками. Она сильно волновалась: еще до оглашения приговора студентка выглядела потерянной, смотрела невидящим взглядом перед собой и сжимала трясущиеся руки.

При этом она пыталась закрыть лицо, прячась как от камер, так и от реальности, в которую так трудно поверить.

Когда судья зачитала приговор, Башкирова не смогла сдержать слез. Она сгорбилась, а когда услышала срок, который ей предстоит провести в изоляторе, закрыла глаза руками.

Однако когда судья заявила, что решение может быть обжаловано, обвиняемая заметно успокоилась. Она выдохнула, открыла глаза и стала внимательно слушать информацию. Спокойствие продлилось недолго — вскоре Башкирову вновь накрыла волна истерики.

Снять с себя ответственность

Башкирова переживала первые классические реакции на подобную ситуацию: оцепенение, шок, отрицание и нежелание принимать реальность. В таких состояниях может случиться нервный срыв, появиться вспышки агрессии, попытка сбежать и проигнорировать произошедшее. На внутренне отрицание указывают также кошмары и отказ от еды, о которых говорил родственник Башкировой. Это значит, что она отказывается соглашаться с тем, что произошло.

Психолог Екатерина Тихонова рассказала «360», что в таких ситуациях включается особый механизм психологической защиты: диссоциация, или растождествление. Человек настолько не желает верить, что случившаяся ситуация имеет к нему отношение, что психика говорит: «Это не про меня».

Вместе с отрицанием приходят попытки переиграть ситуацию и снять с себя ответственность — это распространенное поведение человека в подобной ситуации. Вот и Башкирова причину ДТП сначала объясняла тем, что засмотрелась в телефон. А теперь новая версия: сбила пешеходов, потому что ослепило солнце. Аварию это оправдание не отменяет, но играет важную роль для отношения к случившемуся.

Если Башкирова засмотрелась в телефон, значит, она в своих глазах виновата: отвлеклась, нарушила правила, проявила невнимательность. Но если ее ослепило солнце, она становится как бы ни при чем. Ведь это внешний фактор. В таком случае Башкирова может думать, что такое бы произошло с каждым, но случилось именно с ней. Дальше могут появиться другие версии: виноватыми окажутся родители, которые подарили машину, дети, перебегавшие дорогу, или взрослые, которые недосмотрели.

Так устроена психика человека: чтобы защитить себя от травматичной, страшной, постыдной информации, виновный искренне оправдывает себя, находя весомые аргументы своего благочестия. Высока вероятность, что скоро студентка полностью снимет с себя ответственность за ДТП — тогда защита начнет искать аргументы, которые подтвердят ее невиновность. Однако пока адвокат Башкировой молчит.

Понятно одно: до того момента, когда Валерия Башкирова осознает, что она совершила, еще далеко. Намного позже к ней придут принятие случившегося и раскаяние. Сейчас же девушка плачет не из-за этого, причины ее слез — шок, страх и жалость к себе.

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