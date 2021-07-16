Москвичка на чужой Mazda сбила трех детей на переходе

В Москве женщина на автомобиле Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей, в том числе девятимесячного ребенка. Момент аварии зафиксировали на видео с камер наблюдения.

ДТП произошло в районе улицы Авиаторов, дом 5. Машина совершила наезд, когда двое взрослых и трое детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадали грудной ребенок в коляске, а также дети четырех и пяти лет. Их госпитализировали, по предварительным данным, все они в тяжелом состоянии.

Фотографии с места аварии появились в Telegrаm-канале «Госавтоинспекция Москвы». На кадрах можно заметить, что дети перемещались на коляске, беговеле и самокате.

Все трое — мальчики. У самого маленького — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Бригады скорой забрали младенца и четырехлетнего мальчика, у которого, помимо СГМ и ЗЧМТ, также перелом голени. Пятилетний ребенок получил перелом основания черепа, он находится в коме. Его транспортируют в медучреждение вертолетом.

Согласно данным ГИБДД, у женщины, сбившей детей, за этот и за прошлый год не было нарушений ПДД. Она получила права в 2020 году. Собственником Mazda она не является.

В столичном дептрансе сообщили, что на счету владельца машины уже восемь нарушений.