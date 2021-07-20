Семья студентки Валерии Башкировой, которая сбила детей на западе Москвы, не принесла извинений или соболезнований родным погибших. Об этом заявил отец одного из умерших мальчиков.

Мужчина рассказал, что с ними выходил на связь адвокат студентки, но ни он сам, ни его жена не готовы с ним общаться. При этом никаких извинений им не принесли, добавил он в беседе с изданием StarHit.

«Ни извинений, ни соболезнований. Только то, что та девочка плохо ночами спит», — поделился он.

Отец умершего мальчика добавил, что не знает, какой срок дадут Башкировой, но, как он предполагает, максимальное наказание может быть семь лет колонии поселения.

«И если одобрят, через два года она сможет выйти по УДО. Так что это не такое наказание, которое хотелось бы», — добавил он.

Ребенок, который умер после ДТП в Солнцеве, был его единственным сыном. Он родился в 2017 году. Еще одной жертвой аварии стал его пятилетний двоюродный брат. Травмы получила и девятимесячная сестра. Накануне ее выписали из больницы.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Отец студентки считает, что она могла попасть в аварию из-за слепящего солнца. По его словам, Валерия не употребляет спиртное.