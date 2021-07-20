Фото сбившей детей в Солнцеве девушки с телефоном за рулем появились в Telegram

Telegram-канал «Медиакиллер» опубликовал фото Валерии Башкировой, которая сбила людей в Солнцеве. На снимках видно, что она пользуется телефоном за рулем. Ранее ее отец заявил, что в их семье запрещено доставать гаджет во время управления автомобилем.

На одном из снимков девушка разговаривает по телефону, а на втором — держит его между рулем и лицом и смотрит в экран.

На прошлой неделе 18-летняя Башкирова за рулем иномарки Mazda сбила трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Солнцеве. В тяжелом состоянии их отвезли в больницы. Двое детей умерли. На Башкирову завели уголовное дело и отправили ее под домашний арест. После смерти детей студентку решили перевести в следственный изолятор на два месяца.

Ее отец считает, что авария могла произойти из-за слепящего солнечного света. По его словам, дочь никогда не пила, а мобильный телефон за рулем у них в семье под запретом.

Накануне отец одного из умерших мальчиков заявил, что семья Башкировой не принесла извинений или соболезнований родным погибших.