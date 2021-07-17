Второй ребенок, сбитый студенткой в Москве, умер в больнице

В московской больнице скончался еще один ребенок, которого на пешеходном переходе сбила 18-летняя студентка на Mazda. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Москвы.

Умершему ребенку было три года. Ранее врачи не смогли спасти жизнь его пятилетнего брата, который получил перелом основания черепа и впал в кому. Сейчас медики борются за жизнь третьего ребенка, пострадавшего в аварии. Это девятимесячная девочка, у которой диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

Трагедия случилась на улице Авиаторов. Иномарка налетела на троих детей, которые с мамой и бабушкой переходили дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, дети после аварии лежали на обочине все в ссадинах. Взрослых тоже задела машина, но травмы оказались легкими.

За рулем была 18-летняя студентка. Она призналась, что в момент аварии сидела в телефоне и не смотрела на дорогу. Потому просто не заметила, что по переходу шли маленькие дети.