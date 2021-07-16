«Сидела в телефоне». Девушка, сбившая троих детей в Москве, назвала причину ДТП

Москвичка, которая сбила трех детей в Западном округе Москвы, назвала причину ДТП. По словам 18-летней девушки, она не заметила людей на пешеходном переходе, так как управляла машиной и одновременно «сидела в телефоне».

По информации «МК», водительский опыт девушки не превышает года. Во время столкновения скорость движения машины достигла 40-50 км/ч. Дети получили тяжелые травмы, автомобиль задел также их маму и бабушку.

Как рассказали очевидцы, одного из мальчиков медики начали реанимировать уже в машине скорой. Второй был очень плох, его потом увезли на вертолете. Один из детей сейчас находится в реанимации, врачи предпринимают попытки его спасти.

После аварии девушка, управлявшая Mazda, стояла в стороне. Она разговаривала с кем-то по телефону и плакала.

Авария произошла на улице Авиаторов, в районе Солнцево. Две женщины переводили по пешеходному переходу двух мальчиков и девочку в коляске. Один из детей сейчас в коме. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.