«Жесткая гуманизация». Автоюрист объяснил, почему сбившую троих детей в Москве отправили под домашний арест

Домашний арест для девушки, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в Москве, — стандартная мера пресечения. Она не исключает того, что суд может отправить ее в тюрьму. Тогда обвиняемая будет весь срок отбывать в исправительном учреждении.

Об этом «360» рассказал автоюрист, правозащитник Лев Воропаев. Он отметил, что за такое преступление студентке грозит наказание по статье 254. Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, а также лишение прав на управление транспортным средством до трех лет.

При этом удивляться тому, что девушку отправили не в СИЗО, а под домашний арест, не стоит.

«У нас идет жесткая гуманизация таких мер пресечения. Так как это не умышленное преступление, у нас неоднократно высшие суды указывали, что нечего человека арестовывать до выяснения всех обстоятельств», — отметил он.

При этом Воропаев уточнил, что в каком-то смысле девушке было бы лучше, если бы ее сразу отправили в СИЗО. Ведь ей грозит большой тюремный срок, а нахождение в следственном изоляторе зачлось бы в счет наказания.

«Но так — вполне себе мера пресечения отвечает сегодняшним реалиям. Но это никак не исключает, что ей назначат потом лишение свободы и она будет весь срок отбывать в соответствующем учреждении», — подчеркнул автоюрист.

Однако меру пресечения могут обжаловать — как прокуратура, так и потерпевшие, если приговор их не устроит. Для этого им надо обратиться в вышестоящий суд. При этом Воропаев отметил, что успеха там добиваются не все: в 70–80% случаев вышестоящий суд оставляет ту меру пресечения, которую назначила первая инстанция.