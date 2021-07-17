Один из детей, сбитых машиной на западе Москвы, умер в больнице

Пятилетний мальчик, которого вместе с двумя другими детьми сбила машина на западе Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем в Telegram-канале.

За жизнь ребенка, который получил перелом основания черепа, больше восьми часов боролись врачи. Мальчик находился в коме, его состояние оценивали как крайне тяжелое.

Сейчас медики спасают двух других детей, которым четыре года и девять месяцев. У обоих сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

Страшная авария произошла 16 июля на улице Авиаторов. Автомобиль Mazda сбил на пешеходном переходе троих детей. Машина задела маму и бабушку, но они не получили тяжелых травм.

Позже 18-летняя студентка РАНХиГС, которая была за рулем, рассказала: она сидела в телефоне и не смотрела на дорогу. По словам очевидцев, после аварии девушка стояла и плакала, разговаривая с кем-то по телефону. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура поставила ход расследования на контроль.