Сбитую в Солнцеве девочку выписали из больницы

Девочку, которая пострадала при ДТП в Солнцеве, выписали из больницы. Об этом сообщила ее мама.

«Во избежание слухов! С девочкой все хорошо, нас выписали. Следим за ее состоянием. Бабушка пришла в себя, насколько это возможно», — сообщила женщина. Ее процитировал Life.

Она добавила, что семья ее брата очень тяжело переживает трагедию. Ведь скончавшийся из-за полученных травм пятилетний мальчик был единственным ребенком.

Мама девочки подчеркнула, что передает все соболезнования брату. Она сказала, что его семья очень благодарна за оказываемые сейчас помощь и поддержку. Они очень нужны. Также женщина лично от себя поблагодарила всех за помощь.

Валерия Башкирова 16 июля в московском районе Солнцево на автомобиле Mazda сбила трех детей. Они вместе с двумя взрослыми пересекали нерегулируемый пешеходный переход.

Детей госпитализировали. Пятилетний мальчик находился в тяжелом состоянии. Врачи пытались его спасти, но он скончался. Еще один ребенок умер 17 июля в больнице.

Башкирову обвинили в нарушении правил, повлекшем смерть по неосторожности. Ее отправили под домашний арест. Мама девушки рассказала «360», что семья очень переживает из-за случившегося, особенно из-за того, что в ДТП пострадали дети.