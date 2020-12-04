Жажда власти или амбиции Запада. Как Тихановскую из «домохозяйки с котлетами» превратили в рупор европейских политиков

Светлана Тихановская выразила готовность возглавить Белоруссию «в переходный период». За несколько месяцев ее позиция трансформировалась из нежелания руководить страной в готовность заменить Лукашенко. Политолог Наталия Елисеева заявляет, что Тихановская сейчас говорит не своими словами.

Лицо оппозиции Светлана Тихановская опубликовала видео на своем Youtube-канале. В нем она заявила о готовности стать лидером народа и главой страны в «переходный период». Под ним подразумевается момент, когда «развалится режим», а люди из системы сядут за стол переговоров с собственным народом.

«Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», — заявила она в видео.

Тихановская также отметила, что в этот период будет идти подготовка к новым президентским выборам. Координационный совет оппозиции и Кабинет представителей уже создали концепцию проведения новых выборов. Помимо этого они подготовили проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко.

Она подчеркнула, что давление на режим продолжает оказываться, и идет работа над возвращением власти народу.

Интересно, что еще пару месяцев назад Тихановская вообще не хотела иметь ничего общего с политикой, а теперь готова занять место Лукашенко.

Эволюция позиций

В конце июля тогда еще кандидат на выборах президента Светлана Тихановская заявила, что она не политик и программы изменения Белоруссии у нее нет.

«Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты», — говорила она.

Она объясняла, что голосовать за нее надо как за символ грядущих перемен и новых выборов.

Пятого августа Тихановская уже обращалась с канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы та помогла провести честные выборы в стране. А уже в октябре она встретилась с ней лично как лидер белорусской оппозиции.

В начале того же августа Светлана признавалась, что не знала, как далеко зайдет ее идея баллотироваться в президенты, и что это все очень тяжело. И сделала она это, потому что стало обидно за труд мужа, которого до выборов не допустили. Его задержали по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

«Вот думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», — заявляла Тихановская.

Тогда она явно не думала о том, что будет встречаться с лидерами европейских стран, а сама выразит готовность возглавить Белоруссию.

Восьмого августа она призывала белорусов в гражданском и форме отказываться от насилия. Она призывала всех к миру, а 11 августа обращалась уже только к протестующим. Тихановская просила людей не выходить на площади, не подвергать свои жизни опасности и не противостоять милиции.

Позже она заявит, что эти слова были сказаны под давлением, а 14 августа попросит мэров белорусских городов возглавить акции протеста.

Тихановская предложит создать координационный совет по переходу власти в стране. Помимо этого она попросит помощи у Европы в организации переговоров с официальным Минском. А 17 августа заявит о том, что иллюзий по поводу своей политической карьеры никогда не питала, и вообще в этой сфере находиться ей не хотелось. Несмотря на это Тихановская заявит о готовности стать президентом. Правда, тут же оговорится и добавит, что за время своего правления подготовит все для проведения новых выборов в кратчайшие сроки.

В конце августа она говорила, что при проведении новых выборов президента, свою кандидатуру выдвигать не станет. А еще призывала людей продолжать и расширять забастовки по стране.

Спустя почти месяц 20 сентября она снова попросила не рассматривать себя как будущего лидера страны.

В середине октября она поставила ультиматум Лукашенко заявив, что если он не покинет своей пост, то вся страна выйдет на улицы 26 октября. Президент Белоруссии ожидаемо к приказам не прислушался, а общенациональная забастовка в конце октября провалилась.

Впрочем оппозиция не опускает руки. Уже 13 ноября Светлана Тихановская рассказала о создании «Народного трибунала». Это инструмент благодаря которому можно будет добиться наказания власти за совершение преступлений. По задумке, граждане страны будут собирать доказательства этих преступлений на платформах «Голос» и «Зубр». А дальше трибунал будет каким-то образом добиваться справедливости.

Ну, а последнее ее заявление прозвучало 3 декабря, когда она вновь изъявила желание стать лидером страны в «переходный период». Правда совершенно неясно, когда же этот период случится, и будет ли он вообще.

Непостоянное отношение к России

В отношении России у Тихановской позиция тоже регулярно менялась.

Например, 26 августа она заявила, что новости о «закрытии границ» с Россией — это полнейшая чушь. Мол, оппозиция не собирается этого делать и пересматривать вопрос интеграции с Москвой тоже не будет. По крайней мере, она точно в это лезть это не собиралась, планируя оставить такую работу будущему президенту Белоруссии.

Спустя еще три дня Тихановская отметила, что Россия могла бы быть посредником в переговорах оппозиции и Белоруссии.

«Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — говорила она.

При этом уже 4 сентября Светлана Тихановская вдруг стала говорить о том, что тесные связи Лукашенко с Россией — это не очень хороший знак. Она даже выразила беспокойство по поводу того, что Москва может вмешаться во внутренние дела страны.

А на следующий день стала отрицать новости о том, что оппозиция планирует разорвать отношения с Россией в угоду Евросоюзу. Еще через несколько дней Тихановская заявила о том, что Белоруссия не будет ни с кем ссориться и постарается иметь хорошие отношения и с Россией, и с Европой, и с США.

Последний раз по поводу России Тихановская высказывалась 26 ноября, и на этот раз окрас был вновь скорее отрицательным. Она заявила, что если станет президентом Белоруссии, то аннулирует все договоренности, заключенные с Россией. Это коснется всех сделок, прошедших после выборов 9 августа.

По словам Тихановской, дело не в том, что Россия внезапно перестала быть партнером Белоруссии. Просто Лукашенко якобы незаконно держит в своих руках власть, а значит все контракты, заключенные после 9 августа, тоже незаконны.

Говорящая голова

Политолог Наталия Елисеева говорит, что высказывания Тихановской действительно меняются с самого начала предвыборной кампании и по сей день.

«То она отказывается идти в политику, то готова возглавить совет. То она пытается с кем-то объединиться, то поддерживает пророссийскую политику, то жестко проевропейскую», — замечает она.

Такая разрозненность позиций говорит о том, что человек действует не исходя из своих соображений, а исходя из того, кто и что ему диктует Наталия Елисеева политолог

По ее словам, позиция Тихановской меняется в соответствии ее встреч с теми или иными представителями власти ЕС. Те ее используют, потому что она удобна в роли вечного кандидата в президенты, и через нее можно качать ситуацию внутри страны. Тихановская в отличие от Лукашенко точно пойдет на переговоры, а еще она безвольная, потому что у нее нет ни опыта, ни понимания происходящего вокруг.

«Если посмотреть ряд ее интервью и высказываний, то складывается ощущение, что человек вообще не понимает куда он попал, и что происходит. Даже если она вернется в Белоруссию и займет там какое-то кресло, то это в любом случае будет только говорящая голова», — подчеркивает эксперт.

При этом смену позиций Тихановской не стоит воспринимать за жажду власти. Этот факт к ней применить нельзя. Она скорее попала в умелые руки, которые ее используют для донесения определенных мыслей. За ней закрепили образ условной жены декабриста и используют его до победного, хотя он и дает сбои.

Например, численность протестов в Белоруссии сейчас гораздо ниже, чем изначально. Требования оппозиции стали более размытыми. Той единой силы, что была в августе, уже нет.

Елисеева объясняет, что у заявлений о возглавлении переходного или не переходного правительства на самом деле есть несколько скрытых целей. Во-первых, это определенный посыл для Лукашенко, чтобы он понимал, что такой сценарий еще рассматривается. В надежде на то, что он начнет волноваться и допускать ошибки.

Во-вторых, такие заявления будут появляться с определенной периодичностью, чтобы про Тихановскую никто не забывал. Нужно поддерживать память людей. Скорее всего она выпустит еще ряд заявлений перед Новым годом и сразу после.

Политолог полагает, что развития политической карьеры Тихановской можно будет ждать после ее встречи с Джо Байденом. Будущий президент США пригласил ее к себе на инагурацию. И если американцы полностью включаться в ситуацию Белоруссии, то роль Тихановской в политике может действительно возрасти.