Светлана Тихановская призвала белорусов прекратить протесты. Но будто прочла это по бумажке

Светлана Тихановская обратилась к белорусам с просьбой прекратить выходить на улицы и подвергать свои жизнь и здоровье опасности. Она записала видеообращение, на котором спокойно и почти без эмоций будто бы зачитала текст по бумажке.

В новом ролике бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская называет себя, благодарит всех за поддержку и призывает соблюдать законы страны.

«Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала Светлана Тихановская.

Ранее бывший кандидат в президенты записала другой ролик, в котором объяснила, что самостоятельно приняла решение покинуть страну. В ночь на 11 августа она уехала из Белоруссии в Литву. Тихановская отметила, что на нее никто не оказывал давление: ни друзья, ни родные, ни кто-либо еще. Она также напомнила, что главное в жизни — это дети и что ни одна жизнь не стоит того, что происходит в стране в настоящее время. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что благодаря отъезду Светланы удалось освободить начальника ее штаба Марию Мороз.