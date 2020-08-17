Тихановская заявила, что готова стать новым лидером Белоруссии

Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусскому народу. Она призналась, что никогда не питала иллюзий по поводу своей карьеры и политиком быть не хотела, однако происходящее в Белоруссии стало ее судьбой. Она готова стать президентом.

«Вы отдали мне свои голоса и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга. <…> Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась», — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что в кратчайшие сроки необходимо подготовить законодательную базу и условия для проведения новых президентских выборов.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победу в голосовании одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Он заручился поддержкой 80,1% избирателей. У его основной конкурентки — домохозяйки Светланы Тихановской — 10,1% голосов.

В Минске и других белорусских городах произошли стычки между участниками акций протеста с силовиками. В столице Белоруссии 16 августа прошли митинги в поддержку и против Лукашенко.