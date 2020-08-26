Тихановская назвала чушью заявления о намерении оппозиции «закрыть границу» с Россией

Оппозиция Белоруссии не собирается «закрывать границу» с РФ. Светлана Тихановская опровергла подобные заявления, назвав их чушью. О пересмотре вопроса интеграции с Москвой тоже речи не идет.

Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью изданию Onet обозначила точку зрения, которой придерживаются в белорусской оппозиции.

«Появились голоса о том, что мы хотим закрыть границы с Россией, что является чушью», — подчеркнула она.

Образованный после выборов Координационный совет, пояснила Тихановская, призван добиться «начала диалога с нынешней властью». Это будет способствовать скорейшему урегулированию кризиса и проведению новых выборов.

Даже если во главе государства встанет именно Тихановская, то она не будет пересматривать договоренности по интеграции России и Белоруссии. Этот вопрос экс-кандидат в президенты намерена оставить будущему белорусскому лидеру.

«Это будет не в моей компетенции», — подчеркнула Светлана Тихановская. Решение о соглашениях должен, по ее словам, принять избранный на «новых честных выборах» президент.

Накануне Верховный суд отказал в возбуждении уголовного дела и отклонил жалобу Тихановской на президентские выборы. В них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко.