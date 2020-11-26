Тихановская пообещала аннулировать договоренности Белоруссии с РФ

Речь идет о сделках, совершенных после выборов 9 августа. Тихановская подчеркнула, что Лукашенко потерял поддержку белорусского народа. По этой причине все договоры утратят свою ценность. В частности, будут расторжены и договоры с Россией, пишет ИА RNS.

«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией», — отметила экс — кандидат в президенты.

Она заключила, что вместе с тем независимость и суверенитет не могут быть предметом торга.