Тихановская пообещала продолжение протестов в Белоруссии

Начавшиеся после президентских выборов в Белоруссии протесты оказали давление на власть, и они не прекратятся. Такое заявление сделала экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

«Наша сила в людях. Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление [на власть]. Наш протест никогда не закончится», — заявила она в интервью японскому телеканалу NНK.

Тихановская коснулась темы своего возвращения в Белоруссию. По ее словам, она сядет «на первый же поезд», как только почувствует, что на родине будет безопасно. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что ее сердце вместе с соотечественниками.

Также она заявила, что считает «тесные связи» белорусского лидера Александра Лукашенко с Россией не очень хорошим знаком. Представительница оппозиции обеспокоена и тем, что Москва может вмешаться в ситуацию внутри республики.

Ранее российские политики отреагировали на заявление Тихановской по Крыму. Она сказала, что вхождение полуострова в состав РФ противоречит международным нормам. Сенаторы от Крыма посчитали такую позицию лукавой.