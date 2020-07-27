«Хочу дальше жарить котлеты»: соперница Лукашенко заявила, что у нее нет программы реформ в стране

Кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская выступила на митинге в Гомеле. Женщина, которую называют главной соперницей нынешнего президента Александра Лукашенко, призналась в отсутствии программы по изменению страны.

Слова Тихановской привел портал Tut.by. Во время выступления она напомнила, что не является политическим деятелем.

«Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Белоруссии», — подчеркнула она.

Кандидат в президенты добавила, что планы по реформам есть у мужчин, не допущенных к предвыборной гонке.

«Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты», — заявила Тихановская.

Она призвала голосовать за себя не как за политика, а как «за грядущие перемены, новые чистые выборы».

Тихановская заметила, что в ее программе «очень мало пунктов». И первым из них стоит освобождение политических заключенных. Самым главным кандидат назвала «абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы».

На митинге, по приблизительным оценкам, собрались около 10 тысяч жителей Гомеля, которые решили поддержать лидеров объединенного штаба оппозиции.

Из Белоруссии в Москву сбежал экс-соперник Лукашенко Валерий Цепкало. В случае победы нынешнего лидера возвращаться на родину он не собирается.