Тихановская назвала глупостью свое участие в гонке за пост президента Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая вступила в гонку за кресло лидера республики вместо своего мужа, назвала свое решение глупостью. Ей просто стало обидно за то, что пропадает труд супруга.

«Конечно, если бы я знала, как потом будет тяжело и как все далеко зайдет, то я бы сто раз подумала. Вот думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», — заявила Тихановская в интервью белорусскому сайту tut.by.

Собеседница добавила, что приняла решение подать документы в ЦИК, потому что ей стало обидно за труд ее мужа Сергея Тихановского. Его задержали в конце мая в Гродно по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Потом Тихановского не зарегистрировали в Центризбиркоме Белоруссии как кандидата в президенты из-за отсутствия на документах оригинальной подписи.

Она призналась, что поначалу рыдала, закрывшись в комнате от детей. А сейчас Тихановской «страшно каждый день».

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. За пост главы государства борются действующий лидер республики Александр Лукашенко, бывший депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, председатель партии БСДГ Сергей Черечень и сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. 4 августа стартовало досрочное голосование.

На фоне предвыборной кампании в Белоруссии проходят массовые митинги оппозиции.