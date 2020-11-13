Тихановская объявила о создании «Народного трибунала»

В своем заявлении Тихановская заявила, что Белоруссия превратилась в место преступления.

«Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления. <…> Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — написала она.

«Народный трибунал», по словам Тихановской, предусматривает, что граждане Белоруссии будут собирать доказательства преступлений власти на платформах «Голос» и «Зубр». Для сотрудников силовых структур создали программу «Рапорт», куда можно анонимно присылать доказательства преступных приказов.

После по собранным материалам проведут онлайн-голосование, где каждый сможет проголосовать по всем обвинениям. Закончится все 20 декабря массовым маршем и итоговым обвинительным заключением

«Прошло время, когда „не до закона“. С этого дня гарант закона — народ Белоруссии», — подытожила Тихановская.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала из страны еще 11 августа. Она продолжает выпускать заявления и призывать граждан Белоруссии не снижать градус протеста. Одним из последних действий ее штаба стала общегражданская забастовка, запланированная на конец октября. Все предприятия Белоруссии должны были прекратить работать. Но по заявлениям властей страны, этого не произошло.